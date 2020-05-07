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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:34
https://ria.ru/20200507/1571074589.html
В Пензенской области выявили 34 новых случая коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Пензенской области выявили 34 новых случая коронавируса

10:34 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области за сутки увеличилось на 34, общее число заболевших выросло до 635, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 6 мая в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 217 человек.
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"Оперативная ситуация на 7 мая. Общее число случаев COVID-19 - 635. Новых выявленных случаев - 34. (Новые) пациенты от 18 до 85 лет", - написала Черемушкина в четверг в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что половина новых случаев зарегистрирована в Пензе, пять - в Бессоновском, по два - в Каменском, Городищенском и Лунинском, по одному - в Малосердобинском, Сердобском, Кузнецком, Сосновоборском, Мокшанском и Неверкинском районах области.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
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