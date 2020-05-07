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2020-05-07T11:40
https://ria.ru/20200507/1571073341.html
В России создают новый боевой модуль для перспективной бронетехники
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РИА Новости

В России создают новый боевой модуль для перспективной бронетехники

10:24 07.05.2020 (обновлено: 11:40 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетранспортер (БТР) на колесной платформе "Бумеранг"
Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На форуме "Армия-2020" представят образец нового боевого модуля для бронетехники, способного поражать пехоту, бронемашины и низко летящие цели потенциального противника, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.
По его словам, в рамках ОКР "Бумеранг" специалисты создают два дистанционно управляемых модуля: с пулеметным и пулеметно-пушечным вооружением. Помимо этого, предприятие "ВПК" занимается разработкой еще одного дистанционно управляемого боевого модуля для машин, находящихся в производстве, и перспективных образцов.
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"Главное отличие нашего модуля — высокие боевые свойства при приемлемой цене, он будет в два-три раза дешевле, чем аналогичные изделия наших коллег, не говоря уже про зарубежные аналоги. Мы хотим уйти от практики, когда некоторые разработчики предлагают боевые модули, цена которых составляет три четверти стоимости всей машины", — подчеркнул собеседник агентства.

Комплекс вооружений состоит, в частности, из 30-миллиметровой автоматической пушки с двухленточным питанием, спаренного с ней 7,62-миллиметрового пулемета, 30-миллиметрового автоматического гранатомета и двух пусковых установок противотанковых управляемых ракет.
Помимо этого, новый модуль оснастят современным прицельно-наблюдательным комплексом с тепловизионным каналом, лазерным прицелом-дальномером, независимой стабилизацией линии визирования в двух плоскостях и автоматизированной системой управления огнем. Его можно будет устанавливать на различные колесные и гусеничные бронемашины, а также легкие корабли.
Читайте полный текст интервью Александра Красовицкого >>
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Обсудить 14
РоссияФорум "Армия — 2020"Александр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияБезопасность
Популярные комментарии
Опять вложат , точнее отмоют кучу денег, как это было с арматой , бтр бумеранг , су 57, которые не точно своей армии , даже странам третьего мира не нужны. Индусы и те миг 35 на рафаль променяли, а алжир купит gf 17, (китайский миг 21 с начинкой от f16) благодаря пакистану
7 мая, 11:31
GAGarun Al Rashid
61610171
Комментарий далекого от темы человека даже не пытавшегося найти подтверждения своим словам. Все к твоему сведению строиться и делается и дорабатывается и су-57 и Армата в том числе. Индусы летают как фанера над Парижем с Рафалями и уже думают купить СУ-35, но они пока думают и желают за копейки получить много. Французы не пошли на такие жертвы, думаю и нашим нет резона налаживать производство самолетов в Индии. А Алжир купил к твоему сведению наши самолеты, JF как и Gripen Алжир не устроили.
7 мая, 12:17
Волк Тамбовский
40110028
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