В России создают новый боевой модуль для перспективной бронетехники

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На форуме "Армия-2020" представят образец нового боевого модуля для бронетехники, способного поражать пехоту, бронемашины и низко летящие цели потенциального противника, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Александр Красовицкий. На форуме "Армия-2020" представят образец нового боевого модуля для бронетехники, способного поражать пехоту, бронемашины и низко летящие цели потенциального противника, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор " Военно-промышленной компании

По его словам, в рамках ОКР "Бумеранг" специалисты создают два дистанционно управляемых модуля: с пулеметным и пулеметно-пушечным вооружением. Помимо этого, предприятие "ВПК" занимается разработкой еще одного дистанционно управляемого боевого модуля для машин, находящихся в производстве, и перспективных образцов.

"Главное отличие нашего модуля — высокие боевые свойства при приемлемой цене, он будет в два-три раза дешевле, чем аналогичные изделия наших коллег, не говоря уже про зарубежные аналоги. Мы хотим уйти от практики, когда некоторые разработчики предлагают боевые модули, цена которых составляет три четверти стоимости всей машины", — подчеркнул собеседник агентства.

Комплекс вооружений состоит, в частности, из 30-миллиметровой автоматической пушки с двухленточным питанием, спаренного с ней 7,62-миллиметрового пулемета, 30-миллиметрового автоматического гранатомета и двух пусковых установок противотанковых управляемых ракет.