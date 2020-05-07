В Петербурге Вечный огонь залили газировкой

"В течение десяти минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели женщину "с внешними признаками сильного алкогольного опьянения", которая подошла к огню и затушила пламя. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.