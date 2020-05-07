В Петербурге Вечный огонь залили газировкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. На Марсовом поле в Санкт-Петербурге восстановили горение Вечного огня после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости представитель компании "ПетербургГаз".
Он уточнил, что инцидент произошел около четырех часов утра 6 мая.
"В течение десяти минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели женщину "с внешними признаками сильного алкогольного опьянения", которая подошла к огню и затушила пламя. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в Москве.
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