Во Владимирской области выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 78, всего в регионе 1079 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1079 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 265 случаев COVID-19, Владимире - 175, в Гусь-Хрустальном районе - 109, Муроме - 107, Ковровском районе - 106, Александровском - 75, Кольчугинском - 64.
Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.