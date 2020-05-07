Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции

"Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта. Лично я считаю санкции принципиально не целесообразными, поскольку, если обратиться к истории, они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния. Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России", - заявил Шлунд.