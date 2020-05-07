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2020-05-07T10:13
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Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
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РИА Новости

Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции

10:13 07.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Санкции против России должны быть немедленно сняты, заявил в интервью РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
"Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта. Лично я считаю санкции принципиально не целесообразными, поскольку, если обратиться к истории, они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния. Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России", - заявил Шлунд.
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Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен. Власти ФРГ могут присоединиться к призывам немецкой оппозиции о снятии санкций с России, это станет возможным, если реальное влияние пандемии коронавируса на немецкую экономику будет достаточно значительным, сообщил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Читайте полный текст интервью Робби Шлунда >>
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Обсудить 1
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Популярные комментарии
"Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен."- Вот это больше похоже на правду, а то, видите ли, за Россию они, типа, побеспокоились, пожалели. За себя они побеспокоились когда поприжало, к России как всегда, за помощью кинулись. Слов нет описать это двуличие и мерзость таких политиков.
7 мая, 10:21
Александр Невский
910001
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