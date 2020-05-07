Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году

"Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года. Серийное производство бронеавтомобилей семейства "Атлет" мы планируем начать уже в следующем году", - сказал он.