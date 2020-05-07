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Новое оружие России
2020-05-07T11:07
https://ria.ru/20200507/1571071347.html
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
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РИА Новости

Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году

10:04 07.05.2020 (обновлено: 11:07 07.05.2020)
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© пресс-служба Военно-промышленной компанииБронеавтомобиль "Атлет"
Бронеавтомобиль Атлет
© пресс-служба Военно-промышленной компании
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Серийное производство российских бронеавтомобилей нового поколения "Атлет", являющихся развитием машин семейства "Тигр", планируется начать в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного проекта ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
"Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года. Серийное производство бронеавтомобилей семейства "Атлет" мы планируем начать уже в следующем году", - сказал он.
Красовицкий отметил, в рамках предварительных испытаний "Атлет" успешно прошёл тест на баллистическую и противоминную стойкость, все заявленные характеристики во время испытаний были подтверждены.
Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.
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Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.
Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.
Читайте полный текст интервью Александра Красовицкого >>
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Новое оружие РоссииАлександр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияБезопасностьЭкономика
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