В Грузии число случаев коронавируса выросло до 615

Поможет, не поможет. Препарат от малярии коронавирусу не помеха Методом проб и ошибок. Препарат от малярии для лечения коронавируса, который так рекламировал Трамп, оказался неэффективным. Анализ показал, что это лекарство в некоторых случаях может даже ухудшить ситуацию.