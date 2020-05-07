Чехия усилит безопасность дипломатов в Москве

"Мы <…> направим сотрудников службы безопасности из нашего МИДа в чешское посольство в Москве", — пояснил глава ведомства.
Петржичек отметил, что чешская сторона не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом с Праге памятника маршалу Коневу.
В апреле появлялась информация о том, что в Санкт-Петербурге перед зданием генконсульства Чехии прошел митинг. Подобный инцидент произошел и перед зданием посольства Чехии в Москве.
Снос памятника
Власти района Прага-6 демонтировали памятник маршалу коневу 3 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров эти действия возмутительными и циничными.
СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенные публично. К ответсвенности намерены привлечь участников сноса памятника.
Памятник полководцу был установлен в Праге по инициативе властей города в конце 1970- начале 1980-х годов. Он возводился в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма при освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года. Осенью прошлого года власти города решили перенести памятник или передать частным владельцам.