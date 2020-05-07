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2020-05-07T10:35
https://ria.ru/20200507/1571070565.html
Чехия усилит безопасность дипломатов в Москве
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РИА Новости

Чехия усилит безопасность дипломатов в Москве

10:30 07.05.2020 (обновлено: 10:35 07.05.2020)
13783
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил РБК, что страна планирует усилить меры безопасности для дипломатов в России.
"Мы <…> направим сотрудников службы безопасности из нашего МИДа в чешское посольство в Москве", — пояснил глава ведомства.
Петржичек отметил, что чешская сторона не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом с Праге памятника маршалу Коневу.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
5 мая, 13:04
Это варварство. Немецкий депутат оценил снос памятника Коневу в Праге
В апреле появлялась информация о том, что в Санкт-Петербурге перед зданием генконсульства Чехии прошел митинг. Подобный инцидент произошел и перед зданием посольства Чехии в Москве.

Снос памятника

Власти района Прага-6 демонтировали памятник маршалу коневу 3 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров эти действия возмутительными и циничными.
СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенные публично. К ответсвенности намерены привлечь участников сноса памятника.
Памятник полководцу был установлен в Праге по инициативе властей города в конце 1970- начале 1980-х годов. Он возводился в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма при освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года. Осенью прошлого года власти города решили перенести памятник или передать частным владельцам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
5 мая, 17:2975 лет Великой Победы
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
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Обсудить 19
РоссияСергей ЛавровСледственный комитет России (СК РФ)МИД ЧехииМоскваЧехияПрагаСанкт-ПетербургВ мире
Популярные комментарии
нет, лучше КОНЕВА, если не тот памятник - то ТОЧНУЮ копию, и улицу переименовать, чтобы на всех их документах это имя значилось как адрес
7 мая, 11:15
О Ольга Занкова
6300020
Выслать бы их в 24 часа, чтобы не заморачиваться с их безопасностью, они с нашими не церемонились после "новичков", хайли лайкли.
7 мая, 14:22
Александр Невский
2900000
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