Чехия усилит безопасность дипломатов в Москве

Снос памятника

Памятник полководцу был установлен в Праге по инициативе властей города в конце 1970- начале 1980-х годов. Он возводился в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма при освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года. Осенью прошлого года власти города решили перенести памятник или передать частным владельцам.