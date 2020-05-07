В ВС Украины выявили два новых случая заражения коронавирусом

"На 07.00 (совпадает с мск) 7 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и два летальных случая… За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.