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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:56
https://ria.ru/20200507/1571070345.html
В ВС Украины выявили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В ВС Украины выявили два новых случая заражения коронавирусом

09:56 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 29 человек, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 (совпадает с мск) 7 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и два летальных случая… За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 223 человека.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 13691 случай заражения коронавирусом, 340 человек умерли, 2396 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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