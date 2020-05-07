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2020-05-07T10:38
https://ria.ru/20200507/1571070031.html
В Волгограде три человека погибли при столкновении Mercedes с КамАЗом
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РИА Новости

В Волгограде три человека погибли при столкновении Mercedes с КамАЗом

09:52 07.05.2020 (обновлено: 10:38 07.05.2020)
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© Фото : ГУ МВД Росии по Волгоградской областиАвтомобиль Mercedes ML, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся на мосту в Дзержинском районе Волгограда с КамАЗом
Автомобиль Mercedes ML, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся на мосту в Дзержинском районе Волгограда с КамАЗом
© Фото : ГУ МВД Росии по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Волгограде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в четверг в 3.30 по местному времени (2.30 мск) Mercedes ML, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся на мосту в Дзержинском районе Волгограда с КамАЗом.
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"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались трое пассажиров автомобиля Mercedes: две 22-летние женщины и 22-летний мужчина. Водитель автомашины Mercedes с травмами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении полиции.
© Фото : ГУ МВД Росии по Волгоградской областиАвтомобиль Mercedes ML, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся на мосту в Дзержинском районе Волгограда с КамАЗом
Автомобиль Mercedes ML, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся на мосту в Дзержинском районе Волгограда с КамАЗом
© Фото : ГУ МВД Росии по Волгоградской области
Автомобиль Mercedes ML, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся на мосту в Дзержинском районе Волгограда с КамАЗом
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ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
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