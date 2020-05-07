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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:49
https://ria.ru/20200507/1571069786.html
В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 147 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 147 человек

09:49 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 147, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 142 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 7 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 147. На лечении 125 пациентов. Выписаны 18 человек. Летальных случаев четыре", - говорится в сообщении пресс-службы.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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