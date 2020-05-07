В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 147 человек

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 7 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 147. На лечении 125 пациентов. Выписаны 18 человек. Летальных случаев четыре", - говорится в сообщении пресс-службы.