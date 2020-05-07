К основателю паблика "Омбудсмен полиции" вновь пришли с обыском

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дома у администратора сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова вновь проходит обыск, его самого доставили в ГУМВД по Москве для допроса, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Бадамшин.
"С раннего утра у Владимира начался обыск, болгаркой ему выпилили дверь. Сейчас его доставили в Главное следственное управление ГУМВД по Москве для допроса", - рассказал защитник.
При этом Бадамшин не уточнил, в каком статусе данные действия проводятся с Воронцовым. В середине апреля обыск у него проводили как у свидетеля по уголовному делу о фейке.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Уголовное дело о фейке расследует Следственный комитет России: по данным ведомства, пользователь "Вконтакте" от имени Владимира Воронцова опубликовал ложную информацию в сообществе "Омбудсмен полиции".
В посте речь шла о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений Санкт-Петербурга, в котором якобы 70% сотрудников и учащихся больны COVID-19, заставляют делать утреннюю зарядку. При этом, по официальным данным, в указанном институте случаев заражения COVID-19 не выявлялось.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.