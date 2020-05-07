К основателю паблика "Омбудсмен полиции" вновь пришли с обыском

"С раннего утра у Владимира начался обыск, болгаркой ему выпилили дверь. Сейчас его доставили в Главное следственное управление ГУМВД по Москве для допроса", - рассказал защитник.

При этом Бадамшин не уточнил, в каком статусе данные действия проводятся с Воронцовым. В середине апреля обыск у него проводили как у свидетеля по уголовному делу о фейке.