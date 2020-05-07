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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:36
https://ria.ru/20200507/1571068649.html
На Украине число случаев коронавируса достигло 13 691
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285128_0:48:3172:1832_1036x0_80_0_0_ad3f2b8e3f076da8339e99abac0ab4f2.jpg
РИА Новости

На Украине число случаев коронавируса достигло 13 691

09:36 07.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерМашина скорой помощи на Украине
Машина скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Машина скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине за сутки выросло на 507 - до 13 тысяч 691, еще 13 человек скончались, сообщил на брифинге в четверг глава минздрава страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 507 человек, из которых 28 детей и 109 медработников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом хорошая новость - 299 пациентов выздоровели", - сказал Степанов на брифинге.
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По его словам, за все время пандемии на Украине заболели коронавирусом 13 691 человек, выздоровели 2396, умерли 340.
Степанов сказал, что больше всего людей инфицированы за сутки в Одесской и Черновицкой областях - по 63 человека, а также в Днепропетровской области - 56 человек.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗДнепропетровская областьУкраинаВ мире
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