На Украине число случаев коронавируса достигло 13 691

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине за сутки выросло на 507 - до 13 тысяч 691, еще 13 человек скончались, сообщил на брифинге в четверг глава минздрава страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 507 человек, из которых 28 детей и 109 медработников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом хорошая новость - 299 пациентов выздоровели", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за все время пандемии на Украине заболели коронавирусом 13 691 человек, выздоровели 2396, умерли 340.
Степанов сказал, что больше всего людей инфицированы за сутки в Одесской и Черновицкой областях - по 63 человека, а также в Днепропетровской области - 56 человек.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф