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2020-05-07T10:54
https://ria.ru/20200507/1571067925.html
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
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РИА Новости

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

09:26 07.05.2020 (обновлено: 10:54 07.05.2020)
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что речь идет о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе — белорусе — Сергее Панасюке.

Возможная причина

Причиной для такого решения, по информации местного телеканала, стал сюжет о ситуации с коронавирусом в стране. В частности, изложенную в нем информацию назвали недостоверной. Представитель белорусского внешнеполитического ведомства причины решения не пояснил.
Пресс-служба Первого канала подтвердила лишение аккредитации и назвала действия белорусских властей абсолютно безосновательными.
Российские дипломаты также сообщили, что в курсе произошедшего, однако воздержались от дальнейших комментариев.
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"Не означает высылку"

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что лишение аккредитации не означает высылку из страны.
"Речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность на территории Белоруссии", — сказал он.
Согласно белорусскому законодательству, профессиональная деятельность журналиста иностранного средства массовой информации без аккредитационной карточки МИД Белоруссии в стране не допускается.
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"Уверены, что ответной реакции Москвы не будет"

Российский политолог Андрей Суздальцев уверен, что власти Белоруссии пошли на такой шаг, поскольку верят в свою безнаказанность за это решение.
По мнению Суздальцева, с начала года в белорусских СМИ идет кампания с критикой действий российских властей в ситуации с коронавирусом.
"Это все демонстрируется на фоне того, что в Белоруссии все делается правильно", — заявил он.
Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал "достать" российские информационные ресурсы, критикующие его политику.
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Ситуация с коронавирусом в Белоруссии

По сведениям ВОЗ, в Белоруссии выявлено 19 тысяч случаев заражения, 112 человек умерли. Как отметили в организации, сейчас в стране один из самых высоких темпов прироста в европейском регионе.
В организации также обвинили Минск в том, что страна не предприняла "адекватных мер физического дистанцирования".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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