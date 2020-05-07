МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что речь идет о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе — белорусе — Сергее Панасюке.

Возможная причина

Причиной для такого решения, по информации местного телеканала, стал сюжет о ситуации с коронавирусом в стране. В частности, изложенную в нем информацию назвали недостоверной. Представитель белорусского внешнеполитического ведомства причины решения не пояснил.

Пресс-служба Первого канала подтвердила лишение аккредитации и назвала действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

Российские дипломаты также сообщили, что в курсе произошедшего, однако воздержались от дальнейших комментариев.

"Не означает высылку"

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что лишение аккредитации не означает высылку из страны.

"Речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность на территории Белоруссии", — сказал он.

Согласно белорусскому законодательству, профессиональная деятельность журналиста иностранного средства массовой информации без аккредитационной карточки МИД Белоруссии в стране не допускается.

"Уверены, что ответной реакции Москвы не будет"

Российский политолог Андрей Суздальцев уверен, что власти Белоруссии пошли на такой шаг, поскольку верят в свою безнаказанность за это решение.

По мнению Суздальцева, с начала года в белорусских СМИ идет кампания с критикой действий российских властей в ситуации с коронавирусом.

"Это все демонстрируется на фоне того, что в Белоруссии все делается правильно", — заявил он.

Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал "достать" российские информационные ресурсы, критикующие его политику.

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии

По сведениям ВОЗ , в Белоруссии выявлено 19 тысяч случаев заражения, 112 человек умерли. Как отметили в организации, сейчас в стране один из самых высоких темпов прироста в европейском регионе.

В организации также обвинили Минск в том, что страна не предприняла "адекватных мер физического дистанцирования".