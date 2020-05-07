В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Глава Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.

"Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что без взаимности Москвы развивать диалог будет трудно. Петржичек отметил, что памятник полководцу является собственностью муниципальных властей Праги . Кроме того, глава МИД заявил, что Чехия готова к консультациям по решению этого вопроса.

"В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением", -- пояснил Петржичек.

Он отметил, что снятие памятника с постамента не нарушало какой-либо договор между двумя странами. По словам главы МИД, в договоре о дружбе 1993 года не указано что памятник может стоять именно только на площади в Праге.

"А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга", — подчеркнул Петржичек.

Он также выразил сожаление, что отношения на уровне правительств двух стран нельзя назвать хорошими. У России и Чехии, как он считает, есть нереализованный потенциал для торгового сотрудничества из-за проблем, с которыми чешские предприниматели сталкиваются в России.

Петржичек указал, что более пяти тысяч человек из России учатся в чешских университетах, что "дает надежду на будущее". Он подчеркнул, что между гражданами стран нет принципиальных разногласий.

Снос памятника

Памятник маршалу Коневу был установлен в Праге по инициативе властей города в конце 1970- начале 1980-х годов. Он возводился в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма при освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.