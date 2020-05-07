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2020-05-07T08:56
https://ria.ru/20200507/1571066283.html
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
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РИА Новости

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

08:56 07.05.2020
119114
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министерство иностранных дел Чешской республики. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
"Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры", — заявил он.
Дипломат подчеркнул, что без взаимности Москвы развивать диалог будет трудно. Петржичек отметил, что памятник полководцу является собственностью муниципальных властей Праги. Кроме того, глава МИД заявил, что Чехия готова к консультациям по решению этого вопроса.
"В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением", -- пояснил Петржичек.
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Он отметил, что снятие памятника с постамента не нарушало какой-либо договор между двумя странами. По словам главы МИД, в договоре о дружбе 1993 года не указано что памятник может стоять именно только на площади в Праге.
"А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга", — подчеркнул Петржичек.
Он также выразил сожаление, что отношения на уровне правительств двух стран нельзя назвать хорошими. У России и Чехии, как он считает, есть нереализованный потенциал для торгового сотрудничества из-за проблем, с которыми чешские предприниматели сталкиваются в России.
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Петржичек указал, что более пяти тысяч человек из России учатся в чешских университетах, что "дает надежду на будущее". Он подчеркнул, что между гражданами стран нет принципиальных разногласий.

Снос памятника

Памятник маршалу Коневу был установлен в Праге по инициативе властей города в конце 1970- начале 1980-х годов. Он возводился в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма при освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.
Осенью 2019 года власти Праги-6 решили перенести памятник или передать частным владельцам. 3 апреля памятник сняли с постамента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет действия по демонтажу памятников советским воинам. Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе чешского ведомства Лубомиру Метнару, попросив передать памятник России.
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РоссияМИД ЧехииДмитрий ПесковСергей ШойгуМоскваЧехияПрагаИван КоневВ мире
Популярные комментарии
Да вот, давайте снесем 21 памятник белочехам, а потом будем налаживать отношения. Один можно оставить как символ их отбытия.
7 мая, 08:59
Адам Ваксель
30523112
Добавить в наши санкции против ЕС "Шкоду" и чешское пиво . Чего с ними цацкаться ? Они конкретные действия предпринимают, а мы только словесный нагоняй МИД! Негоже лицо свое терять. Ударили тебя, ударь и ты (образно это)!
7 мая, 09:21
INInter Net
286100323
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