Травников выразил соболезнования близким бизнесмена Босова

НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи со смертью известного бизнесмена Дмитрия Босова, компании которого играют важную роль в экономике региона, сообщается на сайте областного правительства.
Глава региона отметил, что Босов был надежным партнером региона, принимал непосредственное участие в жизни хоккейного клуба "Сибирь" на протяжении 12 лет, в последние годы являлся главой его попечительского совета.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Борисовича, коллективу "Сибантрацита". Это тяжелая утрата", - приводятся в сообщении слова Травникова.
В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Босов был найден мертвым в своем доме в подмосковном Одинцово. Позднее группы "Аллтек" и "Сибантрацит" подтвердили его гибель.
"Аллтек" - компания прямых инвестиций, в частности, развивает крупные проекты по производству антрацита и угля. В 2018 году "Аллтек" объединила принадлежащие ей угольные активы в группу "Сибирский антрацит", ставшую мировым лидером в добыче и экспорте высококачественного антрацита UHG и крупнейшим в России производителем металлургических углей. Совокупные запасы превышают 650 миллионов тонн.