Ученые выяснили причины разрушения морского побережья российской Арктики

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Разрушение берегов российских полярных территорий происходит из-за увеличения периода, когда море свободно ото льда, от появления больших волн, а также из-за нарушения правил строительства объектов в Арктике, сообщил РИА Новости профессор РАН, руководитель лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Станислав Огородов.
"Мы сравниваем разрушение берегов в 1980-е годы и сейчас. Причины разрушения стали иными. Раньше были более интенсивные штормы, а сейчас более продолжительный период открытой воды. То есть раньше работал один фактор, сейчас другой. Если бы к штормам 1980-х добавилось увеличение периода открытой воды, то сокращение площади берегов было бы намного больше. К этому прибавился бы фактор, что и оттаивает больше в связи с увеличением температуры, потери суши были бы значительнее. Ситуации была бы более критической, но природа сама себя оберегает", - сказал Огородов.
Он добавил, что берега Северного Ледовитого океана разрушаются со скоростью от одного до пяти метров в год, а в районе Якутии теряется до 10 метров в год. По площади эти потери сопоставимы с половиной площади центра Москвы.
"Темп разрушений стал чуть больше, но не настолько, чтобы говорить о катастрофических процессах. В начале 2000-х об этом много писали и считали, что скоро произойдет катастрофа с берегами. Писали, что усилится атмосферная циркуляция и скорость ветра, а произошло с точностью до наоборот", - подчеркнул эксперт.
Ученый отметил, что когда летом очищается ото льда большая площадь акватории, увеличивается длина волн, и могут генерироваться волны больших размеров.
"Если раньше такие волны ограничивал ледяной покров, а сейчас акватория открывается, лед уходит очень далеко, развитию волн ничего не мешает. Уже были такие события, связанные с очень сильными штормовыми нагонами в Печорском море в районе поселка и порта Варандей. Там в июле 2010 года был нагон высотой 3,5 метра, то есть все сооружения оказались под водой", - пояснил Огородов.
Он также заметил, что ущерб был бы меньше, если бы на берегу осталась песчано-гравийная смесь, но ее использовали для строительства.
"На севере очень большая проблема со строительными материалами. На севере добывают из озер мелкозернистые пески без гравия. Материалы такого качества требуют применения добавок и транспортировки. Поэтому строители предпочитают использовать песчано-гравийную смесь с морских берегов. В результате нарушается ветро-динамическая система", - сказал Огородов.
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Ученый пояснил, что, изымая песок, строители нарушают условия разрушения волн.
"Раньше волны поднимались на берег и постепенно разрушались на пляжах, теряли энергию в песке, а теперь берег стал лысым, и волны ничто не задерживает, и они достают до объектов. При этом происходит передача энергии и передача тепла, начинается неконтролируемый размыв. В этом не виноват климат, а только строители, потому что они проигнорировали предупреждение проектировщиков", - уточнил Огородов.
Также проблему сокращения берегов усугубляет использование тяжелой строительной техники, которая разрушает хрупкий верхний слой почвы, создает условия для более активного таяния вечной мерзлоты, что ускоряет процесс разрушения.
По мнению ученого, разрушение берегов и мерзлоты под влиянием климата не главная причина разрушения объектов экономики в полярных районах. Нормы строительства предусматривают климатические колебания, при проектировании учитывают все факторы, однако при строительстве многих объектов положения проектов нарушаются, что и ведет к разрушениям.