Ученые выяснили причины разрушения морского побережья российской Арктики

"Мы сравниваем разрушение берегов в 1980-е годы и сейчас. Причины разрушения стали иными. Раньше были более интенсивные штормы, а сейчас более продолжительный период открытой воды. То есть раньше работал один фактор, сейчас другой. Если бы к штормам 1980-х добавилось увеличение периода открытой воды, то сокращение площади берегов было бы намного больше. К этому прибавился бы фактор, что и оттаивает больше в связи с увеличением температуры, потери суши были бы значительнее. Ситуации была бы более критической, но природа сама себя оберегает", - сказал Огородов.