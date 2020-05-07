В Кузбассе зафиксировали шесть новых случаев COVID-19

"Еще у шести пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто семьдесят два больных коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что еще два пациента с ранее подтвержденным диагнозом были выписаны.

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 204 случая заболевания коронавирусом, 28 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7808 человек.