В Кузбассе зафиксировали шесть новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 7 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось у шести жителей Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у шести пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто семьдесят два больных коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что еще два пациента с ранее подтвержденным диагнозом были выписаны.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 4 новых случая заражения выявлено в Новокузнецке, по одному – в Калтане и Юрге. Выздоровевшие – жители Краснобродского и Междуреченска.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 204 случая заболевания коронавирусом, 28 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7808 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.