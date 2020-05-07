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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:34
https://ria.ru/20200507/1571064449.html
В Кузбассе зафиксировали шесть новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571014035_0:165:2830:1756_1036x0_80_0_0_21a913cbe78a4d27662f7c525fafd332.jpg
РИА Новости

В Кузбассе зафиксировали шесть новых случаев COVID-19

07:34 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось у шести жителей Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у шести пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто семьдесят два больных коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что еще два пациента с ранее подтвержденным диагнозом были выписаны.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 4 новых случая заражения выявлено в Новокузнецке, по одному – в Калтане и Юрге. Выздоровевшие – жители Краснобродского и Междуреченска.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 204 случая заболевания коронавирусом, 28 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7808 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаНовокузнецкКемеровская область
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