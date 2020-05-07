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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:13
https://ria.ru/20200507/1571064093.html
Korean Air с июня возобновит рейсы по 19 международным маршрутам
https://cdn23.img.ria.ru/images/102000/64/1020006403_0:124:3200:1924_1036x0_80_0_0_c42871b2581cc423d751cde896c27b88.jpg
РИА Новости

Korean Air с июня возобновит рейсы по 19 международным маршрутам

07:13 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air
Самолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air. Архивное фото
СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air сообщил в четверг, что с июня возобновит международных маршрутов на фоне снижения скорости распространения коронавируса.
Как следует из опубликованного на сайте компании списка рейсов на июнь, Korean Air с 1 июня планирует возобновить полеты по 19 международным маршрутам из международного аэропорта Инчхон в такие города, как Вашингтон, Сиэтл, Ванкувер, Торонто, Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Пекин, Куала-Лумпур и другие.
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Некоторые рейсы будут осуществляться ежедневно, в то время как другие - по 3-4 раза в неделю или больше. Так, в Улан-Батор - во все дни, кроме вторника. Этот шаг направлен на подготовку к увеличению спроса на полеты после того, как страны ослабят свои ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса.
Рейсы компании в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и Иркутск по-прежнему проводиться не будут.
В настоящее время Korean Air предлагает 55 рейсов в неделю по 13 международным маршрутам, тогда как до начала пандемии коронавируса компания осуществляла более 900 рейсов по 110 дальнемагистральным маршрутам. Начиная с июня, будет доступно 146 рейсов по 32 международным маршрутам.
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С конца марта Korean Air приостановила более 90% полетов по международным маршрутам, поскольку большинство стран закрыли свои границы или ввели ограничения на въезд.
Как сообщило агентство Рёнхап, в рамках усилий по снижению убытков компания с четверга отправила 70% от примерно 20 тысяч своих работников в оплачиваемый отпуск на шесть месяцев, и продает непрофильные активы для обеспечения операционных расходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)ИнчхонKorean AirВ миреЭкономика
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