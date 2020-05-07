Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:01
https://ria.ru/20200507/1571063977.html
В Якутии рассказали о ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570851690_0:41:1774:1039_1036x0_80_0_0_e74582e3cdfb6c4f714008b3a0561512.jpg
РИА Новости

В Якутии рассказали о ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении

07:01 07.05.2020
3588
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМедики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Результаты тестов на коронавирус у вахтовиков Чаянды в Якутии гораздо лучше прогнозов, общий процент инфицированных на нефтегазоконденсатном месторождении далек даже от 10%, заявил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге.
Как отметил глава региона, ситуация на Чаяндинском месторождении полностью под контролем.
"Рейсы регулярно выполняются. Сейчас уже по состоянию на вчерашний вечер вывезено свыше 1300 человек с месторождения. Анализы сейчас завершаются, их обработка в Москве… Их результаты гораздо лучше всех тех прогнозов, которые выдавались. Речь о количестве больных будет ограничиваться несколькими сотнями, и процент далек даже от 10% инфицированных. Порядка 95% у тех, у кого анализ положительный, болезнь проходит абсолютно бессимптомно. На самом месторождении тяжелых заболевших нет, они все вывезены в медучреждения…", - сказал Николаев.
Ранее сообщалось, что в вахтовых поселках месторождения введен карантин. В среду по итогам командировки в Ленск глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что на 18.00 по якутскому времени (12.00 мск) обработано более 8 тысяч проб на коронавирус, взятых у работников Чаяндинского месторождения, первично положительных из них - гораздо менее 10%.
Сроки ввода объектов на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии не сдвинутся после остановки работы генподрядчиком из-за коронавируса, "Газпром добыча Ноябрьск" ведет добычу и подготовку газа в плановом режиме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Якутск
Вчера, 06:45Распространение нового коронавируса
В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус
412514
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевГазпромЛенск
Рекомендуем
Якутск
В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Травников выразил соболезнования близким бизнесмена Босова
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
ФНС отметила оживление в розничном секторе
Дмитрий Босов
Адвокат, которого собирался нанять Босов, назвал его смерть загадочной
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Якутии выявили коронавирус у демобилизовавшегося солдата
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Медицинский работник в защитной маске
Названа причина вспышки коронавируса в офтальмологической клинике Якутска
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
С Чаяндинского месторождения вывезут около 8,5 тысячи человек
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
В Якутии обратятся в прокуратуру из-за фейка о заражении депутатов
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров
Путин анонсировал встречу с главой РЖД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
Лента новостейМолния