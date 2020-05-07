В Якутии рассказали о ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении

ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Результаты тестов на коронавирус у вахтовиков Чаянды в Якутии гораздо лучше прогнозов, общий процент инфицированных на нефтегазоконденсатном месторождении далек даже от 10%, заявил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге.
Как отметил глава региона, ситуация на Чаяндинском месторождении полностью под контролем.
"Рейсы регулярно выполняются. Сейчас уже по состоянию на вчерашний вечер вывезено свыше 1300 человек с месторождения. Анализы сейчас завершаются, их обработка в Москве… Их результаты гораздо лучше всех тех прогнозов, которые выдавались. Речь о количестве больных будет ограничиваться несколькими сотнями, и процент далек даже от 10% инфицированных. Порядка 95% у тех, у кого анализ положительный, болезнь проходит абсолютно бессимптомно. На самом месторождении тяжелых заболевших нет, они все вывезены в медучреждения…", - сказал Николаев.
Ранее сообщалось, что в вахтовых поселках месторождения введен карантин. В среду по итогам командировки в Ленск глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что на 18.00 по якутскому времени (12.00 мск) обработано более 8 тысяч проб на коронавирус, взятых у работников Чаяндинского месторождения, первично положительных из них - гораздо менее 10%.
Сроки ввода объектов на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии не сдвинутся после остановки работы генподрядчиком из-за коронавируса, "Газпром добыча Ноябрьск" ведет добычу и подготовку газа в плановом режиме.
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