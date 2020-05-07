В Якутии рассказали о ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении

"Рейсы регулярно выполняются. Сейчас уже по состоянию на вчерашний вечер вывезено свыше 1300 человек с месторождения. Анализы сейчас завершаются, их обработка в Москве… Их результаты гораздо лучше всех тех прогнозов, которые выдавались. Речь о количестве больных будет ограничиваться несколькими сотнями, и процент далек даже от 10% инфицированных. Порядка 95% у тех, у кого анализ положительный, болезнь проходит абсолютно бессимптомно. На самом месторождении тяжелых заболевших нет, они все вывезены в медучреждения…", - сказал Николаев.