В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус

ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в студенческом общежитии СВФУ, где из-за очага коронавируса введен карантин, за минувшие сутки у студентов выявлено 30 положительных тестов на COVID-19, сообщил на брифинге глава региона Айсен Николаев.
Всего в республике зарегистрировано 385 случаев. По словам Николаева, в республике за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, в Якутске 30 из 35 - в студенческом общежитии СВФУ.
"Ситуация непростая… Сплошная проверка показала положительный результат у достаточно большого количества студентов… болезнь у них проходит абсолютно бессимптомно… они будут лечиться амбулаторно… Эти вспышки, которая у нас была сейчас по офтальмологической больнице, которая наблюдается по одному из общежитий Северо-Восточного федерального университета, они показывают, что... будем серьезно работать по повышению ответственности руководителей", - сказал Николаев.
Также глава рассказал о новых случаях за прошедшие сутки в Оймяконском и Ленском районах, где обнаружено по одному случаю. В Ленске диагноз поставлен находящемуся в стационаре рабочему с Чаяндинского месторождения.
По данным оперштаба, в республике выздоровел от коронавируса 51 человек. Пять инфицированных в Якутске находятся в крайне тяжелом состоянии. За весь период в Якутии четыре летальных исхода. В обсерваторах в настоящее время находятся 612 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.