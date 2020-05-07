В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус

По данным оперштаба, в республике выздоровел от коронавируса 51 человек. Пять инфицированных в Якутске находятся в крайне тяжелом состоянии. За весь период в Якутии четыре летальных исхода. В обсерваторах в настоящее время находятся 612 человек.