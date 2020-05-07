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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:45
https://ria.ru/20200507/1571063755.html
В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27d777ceacabf00aa7928ffca8e48d14.jpg
РИА Новости

В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус

06:45 07.05.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла в студенческом общежитии СВФУ, где из-за очага коронавируса введен карантин, за минувшие сутки у студентов выявлено 30 положительных тестов на COVID-19, сообщил на брифинге глава региона Айсен Николаев.
Всего в республике зарегистрировано 385 случаев. По словам Николаева, в республике за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, в Якутске 30 из 35 - в студенческом общежитии СВФУ.
"Ситуация непростая… Сплошная проверка показала положительный результат у достаточно большого количества студентов… болезнь у них проходит абсолютно бессимптомно… они будут лечиться амбулаторно… Эти вспышки, которая у нас была сейчас по офтальмологической больнице, которая наблюдается по одному из общежитий Северо-Восточного федерального университета, они показывают, что... будем серьезно работать по повышению ответственности руководителей", - сказал Николаев.
Также глава рассказал о новых случаях за прошедшие сутки в Оймяконском и Ленском районах, где обнаружено по одному случаю. В Ленске диагноз поставлен находящемуся в стационаре рабочему с Чаяндинского месторождения.
По данным оперштаба, в республике выздоровел от коронавируса 51 человек. Пять инфицированных в Якутске находятся в крайне тяжелом состоянии. За весь период в Якутии четыре летальных исхода. В обсерваторах в настоящее время находятся 612 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСеверо-Восточный федеральный университетЛенскЯкутскОбщество
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