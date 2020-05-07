Из Токио вылетел вывозной рейс с 260 россиянами

ТОКИО, 7 мая — РИА Новости. Из токийского аэропорта Ханэда по маршруту Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва вылетел чартерный рейс "Аэрофлота" примерно с 260 российскими гражданами, которые из-за пандемии коронавируса застряли в Японии, передает корреспондент РИА Новости.

Регистрация проходила в фактически пустом зале вылетов, помощь россиянам при регистрации оказывала группа сотрудников посольства России в Токио

Вылетевшие — в основном туристы и те, кто приезжал навестить своих родственников, проживающих в Японии

Валерия и Николай из Ярославля задержались в Токио на 37 дней. Последнюю неделю они воспользовались бесплатной услугой одного из отелей, которые предоставляют жилье иностранцам, не имеющим возможности вылететь из Японии.

"Нам предоставили на неделю номер в токийском отеле бесплатно, а до этого мы снимали жилье сами", — сказала РИА Новости Валерия.

Еще одна пассажирка, Ирина из Москвы , рассказала, что прилетала к дочери в Японию и задержалась на целый месяц.

© РИА Новости Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио © РИА Новости Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио

Это уже пятый вывозной рейс, которые организовали для отправки россиян домой из Японии в условиях мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса.

Ранее на странице посольства в фейсбуке сообщалось, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге , Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия , Приморском и Хабаровском краях.

Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево , не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов — не более 200 человек в сутки.