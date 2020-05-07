Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу объяснил, как эпидемиологическая ситуация в стране изменится летом.
Вирусолог предположил, что распространение коронавирусной инфекции замедлится, однако это не связано с якобы негативным воздействием тепла и солнечной радиации на возбудителя COVID-19.
"Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это бывает зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена", — сказал Альтшейн.
Ранее об отсутствии доказательств влияния температуры воздуха на живучесть вируса заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1,5 тысячи умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.