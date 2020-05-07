Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде

"Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это бывает зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена", — сказал Альтшейн.