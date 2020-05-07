Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:30
https://ria.ru/20200507/1571063611.html
Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1036x0_80_0_0_6e5c3dc00457c3608fa3e492d55d23ad.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде

06:35 07.05.2020 (обновлено: 12:30 07.05.2020)
54739
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу объяснил, как эпидемиологическая ситуация в стране изменится летом.
Вирусолог предположил, что распространение коронавирусной инфекции замедлится, однако это не связано с якобы негативным воздействием тепла и солнечной радиации на возбудителя COVID-19.
"Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это бывает зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена", — сказал Альтшейн.
Ранее об отсутствии доказательств влияния температуры воздуха на живучесть вируса заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Геннадий Онищенко
Вчера, 01:56Распространение нового коронавируса
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1,5 тысячи умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2817412359
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Грусть-печаль... хотя, читая высказывания всех этих телевизионных «докторов», и прочих академиков, понимаешь, что они не тольку медицину в институтах, но и физику в школе прогуляли.. иначе бы знали элементарные вещи-в жару +25-30 и солнце вирусы «высыхают» в аэрозолях и на поверхностях очень быстро. А в холодную и влажную-живут долго и счастливо.
7 мая, 08:13
Oleg A.
1802000
Рекомендуем
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Врач заявила о непредсказуемости состояния пациентов с коронавирусом
Ядерный взрыв
СМИ спрогнозировало последствия термоядерного взрыва над Москвой
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Посольство России в Минске
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Спортивный пистолет Аспид
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
Лента новостейМолния