В Гидрометцентре оценили влияние грядущей жары на эпидемию COVID-19

"Было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии", — сказал он.