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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:01
https://ria.ru/20200428/1570657715.html
В Гидрометцентре оценили влияние грядущей жары на эпидемию COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/153215/70/1532157012_0:90:3323:1959_1036x0_80_0_0_e4d1e0bdcc4858f524da0760c480500a.jpg
РИА Новости

В Гидрометцентре оценили влияние грядущей жары на эпидемию COVID-19

06:22 28.04.2020 (обновлено: 14:01 28.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки Центрального детского мира
Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского мира
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" указал на отсутствие прямых доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса.

"Было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии", — сказал он.

Синоптик напомнил, что более изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье — осенью и весной. Однако коронавирус, вызвывающий COVID-19, может повести себя по-другому.

"Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется", — отметил Вильфанд.

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Накануне он рассказал, что нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы. О том же говорил и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. О приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций — так, специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы оценивают вероятность того, что 2020 год станет самым жарким в истории, в 75 процентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПогодаЗемля - РИА НаукаРоман ВильфандГидрометцентрФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинОбщество
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