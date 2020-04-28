В Гидрометцентре оценили влияние грядущей жары на эпидемию COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" указал на отсутствие прямых доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса.
"Было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии", — сказал он.
Синоптик напомнил, что более изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье — осенью и весной. Однако коронавирус, вызвывающий COVID-19, может повести себя по-другому.
"Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется", — отметил Вильфанд.
Накануне он рассказал, что нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы. О том же говорил и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. О приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций — так, специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы оценивают вероятность того, что 2020 год станет самым жарким в истории, в 75 процентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.