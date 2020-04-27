Вильфанд предрек россиянам рекордно жаркий год

"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, <...> то, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю", — прокомментировал Вильфанд.