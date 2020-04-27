Вильфанд предрек россиянам рекордно жаркий год

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории.
"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, <...> то, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю", — прокомментировал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.
Он также напомнил, что климатологи склонны ожидать от каждого следующего пятилетия рекордов.
"Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются", — отмечает Вильфанд.
По его словам, это характеристика глобального потепления и такое развитие событий связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.