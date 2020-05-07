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Религия и мировоззрение
2020-05-07T17:50
https://ria.ru/20200507/1571063557.html
Глава российских буддистов поздравил верующих с днем рождения Будды
https://cdn21.img.ria.ru/images/146455/39/1464553959_0:222:2854:1827_1036x0_80_0_0_7caac449c3946605c04220d1deb40c6d.jpg
РИА Новости

Глава российских буддистов поздравил верующих с днем рождения Будды

06:31 07.05.2020 (обновлено: 17:50 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк100-летие дацана в Санкт-Петербурге
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев поздравил верующих с началом месяца Весак и днем рождения Будды и пожелал всем "единства во взаимной заботе" в условиях эпидемии, текст его обращения предоставили РИА Новости в службе информации и связей с общественностью Иволгинского дацана.
"Поздравляю вас с наступлением священного месяца Весак! В этот день, знаменующий рождение, просветление и уход в Нирвану нашего учителя Будды Шакьямуни, все мы, и даже те, кто не являются последователями буддизма, можем задуматься о его жизни и почерпнуть вдохновение из его учений", - сказал Хамбо лама Дамба Аюшеев.
Аюшеев отметил, что в этом году праздник ограничен из-за пандемии, "от которой нельзя отворачиваться даже в праздничные дни". Однако, по словам ламы, сознание не находится в изоляции: "оно ничем не ограниченно, наши мысли и действия могут уверенно и спокойно следовать по пути дхармы".
"Таким образом, месяц Весак в этом году объединил буддистов не только сопереживанием радости и веры, но и ответственностью за здоровье и жизни окружающих людей. Как никогда живые существа во всём мире сейчас взаимозависимы, поэтому я желаю всем единства во взаимной заботе, терпении и благородстве", - подытожил Хамбо-лама Аюшеев.
Буддийские монахи молятся во время празднования Дня Весак
Вчера, 03:59
День Весак
Руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева пояснила РИА новости, что в этом году в Индии и других буддийских странах Весак празднуется на месяц раньше, чем в России.
"У нас этот праздник – мы называем его Дончод хурал - отмечают по тибетскому календарю. Но по традиции все буддисты мира отмечают "легализованный" ООН Весак", - сказала Намсараева.
Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России — Дончод хурал) - это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день.
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
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С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм — одна из старейших религий в мире — внес в духовное развитие человечества.
XXIV Пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев с 1995 года - глава Центрального духовного управления буддистов РФ, впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную сангху России (БТСР) — одного из буддийских объединений РФ.
Буддийский ритуал Дугжууба
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Буддисты встречают "эпоху глобальных перемен" для России и мира
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеООНИндияОбществоДень ВесакДамба АюшеевБуддизм
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