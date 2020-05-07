Глава российских буддистов поздравил верующих с днем рождения Будды

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев поздравил верующих с началом месяца Весак и днем рождения Будды и пожелал всем "единства во взаимной заботе" в условиях эпидемии, текст его обращения предоставили РИА Новости в службе информации и связей с общественностью Иволгинского дацана.

"Поздравляю вас с наступлением священного месяца Весак! В этот день, знаменующий рождение, просветление и уход в Нирвану нашего учителя Будды Шакьямуни, все мы, и даже те, кто не являются последователями буддизма, можем задуматься о его жизни и почерпнуть вдохновение из его учений", - сказал Хамбо лама Дамба Аюшеев.

Аюшеев отметил, что в этом году праздник ограничен из-за пандемии, "от которой нельзя отворачиваться даже в праздничные дни". Однако, по словам ламы, сознание не находится в изоляции: "оно ничем не ограниченно, наши мысли и действия могут уверенно и спокойно следовать по пути дхармы".

"Таким образом, месяц Весак в этом году объединил буддистов не только сопереживанием радости и веры, но и ответственностью за здоровье и жизни окружающих людей. Как никогда живые существа во всём мире сейчас взаимозависимы, поэтому я желаю всем единства во взаимной заботе, терпении и благородстве", - подытожил Хамбо-лама Аюшеев.

Руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева пояснила РИА новости, что в этом году в Индии и других буддийских странах Весак празднуется на месяц раньше, чем в России.

"У нас этот праздник – мы называем его Дончод хурал - отмечают по тибетскому календарю. Но по традиции все буддисты мира отмечают "легализованный" ООН Весак", - сказала Намсараева.

Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России — Дончод хурал) - это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день.

С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм — одна из старейших религий в мире — внес в духовное развитие человечества.