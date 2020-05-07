Минпросвещения предлагает создать комиссию по русскому языку

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает создать правительственную комиссию в сфере сохранения, защиты и развития русского языка как государственного языка РФ и его продвижения за рубежом, соответствующий проект опубликован на портале нормативных актов.

Деятельность комиссии направлена на координацию работы федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций в сфере сохранения, защиты и развития русского языка, а также его продвижения за рубежом, говорится в документах.

Кроме того, основными задачами правительственной комиссии являются анализ проблем сохранения, защиты и развития русского языка и его продвижения за рубежом, подготовка предложений по улучшению государственной политики в этой сфере, совершенствование норм современного русского литературного языка и его правил.

"Комиссия в целях решения возложенных на нее основных задач: обеспечивает сбор и анализ информации о положении русского языка в РФ и его позициях за рубежом,... обеспечивает разработку концепции государственной языковой политики РФ и плана мероприятий по ее реализации,... проводит экспертизу грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка,... обеспечивает разработку требований к составлению словарей", - добавляется в документе.