В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Ранее "ВПК" специализировалась исключительно на производстве колесной бронетехники. Среди самых известных проектов компании — семейство бронеавтомобилей "Тигр" и перспективная платформа "Бумеранг".
"Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время", — сказал Красовицкий.