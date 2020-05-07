В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера

"Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время", — сказал Красовицкий.