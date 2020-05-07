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Новое оружие России
2020-05-07T16:36
https://ria.ru/20200507/1571063257.html
В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера
https://cdn25.img.ria.ru/images/142759/49/1427594999_0:75:3117:1828_1036x0_80_0_0_6bbbaf5a93c60c658315310ca918e435.jpg
РИА Новости

В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера

06:02 07.05.2020 (обновлено: 16:36 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкБронетранспортер
Бронетранспортер
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Ранее "ВПК" специализировалась исключительно на производстве колесной бронетехники. Среди самых известных проектов компании — семейство бронеавтомобилей "Тигр" и перспективная платформа "Бумеранг".
"Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время", — сказал Красовицкий.
Читайте полный текст интервью Александра Красовицкого >>
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
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Новое оружие РоссииАлександр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияБезопасность
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