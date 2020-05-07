В Южной Корее за сутки зафиксировали четыре случая COVID-19

СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала четыре случая заражения коронавирусом COVID-19 и один летальный исход, общее число зараженных выросло до 10 810, выздоровели 9419, скончались 256 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 255 жертвах коронавируса. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 6 мая это число опускалось до нуля внутри страны при двух зараженных, задержанных на карантинном досмотре.

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из четырех три новых случая имеют заграничное происхождение. Географически по одному случаю зафиксированы в Тэджоне, провинции Кёнгидо , провинции Чхунчхон-Пукто и на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 86 человек, общее число выздоровевших выросло до 9419, что составляет более 87%. Анализы 8429 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 630 тысяч анализов на коронавирус.

Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 256, при этом 178 из них умерли в Тэгу , еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане . Еще по одному скончавшемуся в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6856 человек, 1 366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 682 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,2%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,3% случаев. По меньшей мере 1107 случаев завезли из-за границы, из них 85 обнаружены за последние две недели и составляют 75,9% от общего числа зараженных за этот период.

Не менее чем у 356 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.

Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми.

Самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, пока остается в силе, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.