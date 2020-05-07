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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T05:23
https://ria.ru/20200507/1571063032.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали четыре случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали четыре случая COVID-19

05:23 07.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала четыре случая заражения коронавирусом COVID-19 и один летальный исход, общее число зараженных выросло до 10 810, выздоровели 9419, скончались 256 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 255 жертвах коронавируса. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 6 мая это число опускалось до нуля внутри страны при двух зараженных, задержанных на карантинном досмотре.
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По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из четырех три новых случая имеют заграничное происхождение. Географически по одному случаю зафиксированы в Тэджоне, провинции Кёнгидо, провинции Чхунчхон-Пукто и на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 86 человек, общее число выздоровевших выросло до 9419, что составляет более 87%. Анализы 8429 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 630 тысяч анализов на коронавирус.
Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 256, при этом 178 из них умерли в Тэгу, еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному скончавшемуся в Ульсане и Тэджоне.
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Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6856 человек, 1 366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 682 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,2%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,3% случаев. По меньшей мере 1107 случаев завезли из-за границы, из них 85 обнаружены за последние две недели и составляют 75,9% от общего числа зараженных за этот период.
Не менее чем у 356 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
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Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми.
Самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, пока остается в силе, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
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