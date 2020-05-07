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2020-05-07T10:21
https://ria.ru/20200507/1571063000.html
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
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РИА Новости

"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова

05:24 07.05.2020 (обновлено: 10:21 07.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Босов
Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Приоритетная версия гибели миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство, пишут "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело бизнесмена нашли в его доме в Московской области. В региональном управлении СК рассказали, что в селе Усово обнаружили труп 52-летнего мужчины, проводится проверка; по предварительным данным, он мог покончить с собой.

"Будут проверяться и другие (версии. — Прим. ред.). На месте работают оперативники", — заявил собеседник газеты.

Как уточнил источник издания, Босов перестал выходить на связь ночью 6 мая, что побудило жену предпринимателя поехать в их загородную резиденцию. Частное владение миллиардера занимает примерно пять гектаров, охрана ведется по периметру.
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По прибытии на место супруга Босова и охранник отследили по камерам наблюдения, что в последний раз предприниматель зашел в постройку, где расположены спортивный комплекс и баня. Уточняется, что двери были заперты изнутри. Когда их вскрыли, обнаружили тело.
Ранее сын Дмитрия Босова призвал не делать поспешных выводов и дождаться официальной версии смерти отца.
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