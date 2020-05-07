"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Приоритетная версия гибели миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство, пишут "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело бизнесмена нашли в его доме в Московской области. В региональном управлении СК рассказали, что в селе Усово обнаружили труп 52-летнего мужчины, проводится проверка; по предварительным данным, он мог покончить с собой.
"Будут проверяться и другие (версии. — Прим. ред.). На месте работают оперативники", — заявил собеседник газеты.
Как уточнил источник издания, Босов перестал выходить на связь ночью 6 мая, что побудило жену предпринимателя поехать в их загородную резиденцию. Частное владение миллиардера занимает примерно пять гектаров, охрана ведется по периметру.
По прибытии на место супруга Босова и охранник отследили по камерам наблюдения, что в последний раз предприниматель зашел в постройку, где расположены спортивный комплекс и баня. Уточняется, что двери были заперты изнутри. Когда их вскрыли, обнаружили тело.
Ранее сын Дмитрия Босова призвал не делать поспешных выводов и дождаться официальной версии смерти отца.