"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова

Как уточнил источник издания, Босов перестал выходить на связь ночью 6 мая, что побудило жену предпринимателя поехать в их загородную резиденцию. Частное владение миллиардера занимает примерно пять гектаров, охрана ведется по периметру.

По прибытии на место супруга Босова и охранник отследили по камерам наблюдения, что в последний раз предприниматель зашел в постройку, где расположены спортивный комплекс и баня. Уточняется, что двери были заперты изнутри. Когда их вскрыли, обнаружили тело.