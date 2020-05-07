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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:13
https://ria.ru/20200507/1571062854.html
В Китае не осталось регионов с высоким и средним уровнем угрозы COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569707525_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_f5d87a011ff33194e3b2ac14f32f4be3.jpg
РИА Новости

В Китае не осталось регионов с высоким и средним уровнем угрозы COVID-19

05:10 07.05.2020 (обновлено: 06:13 07.05.2020)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЖители Пекина возвращаются к нормальной жизни
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах Китая с четверга стал низким, районов с высоким и средним уровнем риска в стране не осталось, сообщает Центральное телевидение КНР.
Власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в среду понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со среднего до низкого. С четверга до низкого понижен уровень эпидемиологической угрозы и в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян, таким образом, все 125 городов и уездов провинции теперь считаются районами с низким уровнем угрозы.
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Понижение уровня угрозы означает, что теперь местные власти могут корректировать и меры профилактики, во всех этих регионах будут всеми силами возобновлять производство, восстанавливать нормальный режим работы и жизни.
Согласно последним данным, в настоящее время в провинции Хэйлунцзян в общей сложности находятся 140 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшие из-за рубежа, а также бессимптомные носители.
В начале апреля эпидемиологическая ситуация в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян осложнилась из-за въезда из-за границы, в том числе из России, граждан КНР, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Начиная с 12 апреля власти Харбина усилили меры профилактики, в том числе ввели ограничение по передвижению, а также 28-дневный обязательный карантин для всех прибывающих. Новые меры были введены после того, у двух жителей Харбина, которые не выезжали за границу, выявили пневмонию, вызванную COVID-19.
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Жесткие профилактические меры также были введены в городе Суйфэньхэ. После прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие граждане КНР стремились вернуться на родину через пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке, у многих из них в дальнейшем была выявлена коронавирусная инфекция.
В итоге власти Китая решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор в пункте пропуска "Пограничный — Суйфэньхэ", а с 9 апреля пассажирское сообщение было временно приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе "Маньчжурия – Забайкальск".
Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией по рекам Амур и Уссури с Амурской областью, Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, общая протяженность границы составляет более 3 тысяч километров. На данный момент все наземные погранпереходы на российско-китайской границе остаются закрытыми для пассажирского сообщения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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