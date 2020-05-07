В Китае не осталось регионов с высоким и средним уровнем угрозы COVID-19

ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах Уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах Китая с четверга стал низким, районов с высоким и средним уровнем риска в стране не осталось, сообщает Центральное телевидение КНР.

Власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в среду понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со среднего до низкого. С четверга до низкого понижен уровень эпидемиологической угрозы и в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян , таким образом, все 125 городов и уездов провинции теперь считаются районами с низким уровнем угрозы.

Понижение уровня угрозы означает, что теперь местные власти могут корректировать и меры профилактики, во всех этих регионах будут всеми силами возобновлять производство, восстанавливать нормальный режим работы и жизни.

Согласно последним данным, в настоящее время в провинции Хэйлунцзян в общей сложности находятся 140 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшие из-за рубежа, а также бессимптомные носители.

В начале апреля эпидемиологическая ситуация в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян осложнилась из-за въезда из-за границы, в том числе из России, граждан КНР, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Начиная с 12 апреля власти Харбина усилили меры профилактики, в том числе ввели ограничение по передвижению, а также 28-дневный обязательный карантин для всех прибывающих. Новые меры были введены после того, у двух жителей Харбина, которые не выезжали за границу, выявили пневмонию, вызванную COVID-19.

Жесткие профилактические меры также были введены в городе Суйфэньхэ. После прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие граждане КНР стремились вернуться на родину через пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке , у многих из них в дальнейшем была выявлена коронавирусная инфекция.

В итоге власти Китая решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор в пункте пропуска "Пограничный — Суйфэньхэ", а с 9 апреля пассажирское сообщение было временно приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе "Маньчжурия – Забайкальск".

Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией по рекам Амур и Уссури с Амурской областью , Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, общая протяженность границы составляет более 3 тысяч километров. На данный момент все наземные погранпереходы на российско-китайской границе остаются закрытыми для пассажирского сообщения.