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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T04:33
https://ria.ru/20200507/1571062590.html
В Приморье число заболевших COVID-19 достигло 727 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826974_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_c53488e1300de077e1a8fd15603f0454.jpg
РИА Новости

В Приморье число заболевших COVID-19 достигло 727 человек

04:33 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Еще 43 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших выросло до 727, сообщает правительство региона.
"Количество заболевших за последние сутки увеличилось на 43 человека и составляет 727 человек", - говорится в сообщении.
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Власти также отмечают, что за минувшие сутки 31 приморец успешно прошел курс терапии и выписан домой после лечения от коронавирусной инфекции. "Таким образом, общее количество выздоровевших в Приморье составило 130 человек", - добавляется в сообщении.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 727, свыше 50 человек - в тяжелом состоянии. С начала эпидемии умерли восемь приморцев с коронавирусом, выздоровели 130 человек.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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