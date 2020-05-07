В Приморье число заболевших COVID-19 достигло 727 человек

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Еще 43 человека с коронавирусом выявлены в Еще 43 человека с коронавирусом выявлены в Приморье , общее число заболевших выросло до 727, сообщает правительство региона.

"Количество заболевших за последние сутки увеличилось на 43 человека и составляет 727 человек", - говорится в сообщении.

Власти также отмечают, что за минувшие сутки 31 приморец успешно прошел курс терапии и выписан домой после лечения от коронавирусной инфекции. "Таким образом, общее количество выздоровевших в Приморье составило 130 человек", - добавляется в сообщении.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 727, свыше 50 человек - в тяжелом состоянии. С начала эпидемии умерли восемь приморцев с коронавирусом, выздоровели 130 человек.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

Большинство заболевших - находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.