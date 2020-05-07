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2020-05-07T04:03
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В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin
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РИА Новости

В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

04:03 07.05.2020
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CC0 / U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes / Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
CC0 / U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes /
Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin в среду сообщила о начале производства новой модели противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.
Выпуск начат объединенным предприятием Javelin, которое учредили компании Lockheed Martin и Raytheon Rockets & Defense, ("дочка" Raytheon Technologies). Модель получила наименование Javelin (FGM-148F).
По данным компании-производителя, F-Model имеет усовершенствованную многоцелевую боеголовку, которая может поражать текущую и перспективную броню, а также имеет фрагментирующий стальной корпус для поражения слабозащищенных целей и легких бронированных машин.
В компании напоминают, что с момента начала использования Javelin в 1996 году американские войска применяли эти комплексы в 6 тысячах боестолкновений.
ПТРК Javelin считается одним из лучших в своем классе и способен поразить любой танк. В настоящее время различные модификации этого комплекса стоят на вооружении более чем 20 стран, в том числе бывших республик СССР (Грузии, Украины, Литвы, Эстонии).
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
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Javelin (ПТРК)RaytheonСШАБезопасностьВ мире
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