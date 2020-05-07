В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

Политолог перечислил "бонусы" Киева от контрактов по Javelin Украина заключила контракты с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. В эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян предположил, как Киев распорядится оружием.