В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin в среду сообщила о начале производства новой модели противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.
Выпуск начат объединенным предприятием Javelin, которое учредили компании Lockheed Martin и Raytheon Rockets & Defense, ("дочка" Raytheon Technologies). Модель получила наименование Javelin (FGM-148F).
По данным компании-производителя, F-Model имеет усовершенствованную многоцелевую боеголовку, которая может поражать текущую и перспективную броню, а также имеет фрагментирующий стальной корпус для поражения слабозащищенных целей и легких бронированных машин.
В компании напоминают, что с момента начала использования Javelin в 1996 году американские войска применяли эти комплексы в 6 тысячах боестолкновений.
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