Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом через доставленную из ресторана или кафе пищу весьма невелика. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Я уверен, что на предприятиях, где готовят еду для доставки, соблюдают все необходимые правила и уж тем более специально не чихают на еду", — отметил он.
При этом специалист призывает соблюдать определенные правила, чтобы максимально минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.
"Повторно погреть горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду все равно стоит. Термическая обработка убьет и коронавирус, и другие микробы", — пояснил Нетесов.
Специалист обращает внимание, что риск заражения коронавирусом гораздо выше в магазинах, чем через доставку еды, поскольку, по его словам, многие россияне не соблюдают социальную дистанцию и не используют средства индивидуальной защиты в торговых точках.
По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.