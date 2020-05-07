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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T04:07
https://ria.ru/20200507/1571062248.html
Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды

04:07 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом через доставленную из ресторана или кафе пищу весьма невелика. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Я уверен, что на предприятиях, где готовят еду для доставки, соблюдают все необходимые правила и уж тем более специально не чихают на еду", — отметил он.

При этом специалист призывает соблюдать определенные правила, чтобы максимально минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

"Повторно погреть горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду все равно стоит. Термическая обработка убьет и коронавирус, и другие микробы", — пояснил Нетесов.

Специалист обращает внимание, что риск заражения коронавирусом гораздо выше в магазинах, чем через доставку еды, поскольку, по его словам, многие россияне не соблюдают социальную дистанцию и не используют средства индивидуальной защиты в торговых точках.
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По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукВОЗНовосибирский государственный университетОбщество
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