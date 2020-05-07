В "Росатоме" предложили использовать вирусы для "ядерного" лечения рака

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли придумали использовать бактериофаги — вирусы, поражающие бактерии, для доставки радиоактивных изотопов к опухолевым клеткам с целью лечения разных типов рака, ученым предстоит проработать возможность создания соответствующего радиофармацевтического лекарственного препарата, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Специалисты российской атомной отрасли придумали использовать бактериофаги — вирусы, поражающие бактерии, для доставки радиоактивных изотопов к опухолевым клеткам с целью лечения разных типов рака, ученым предстоит проработать возможность создания соответствующего радиофармацевтического лекарственного препарата, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Росатом ".

Согласно этим материалам, специалисты "Радиевого института имени Хлопина" ( Санкт-Петербург , входит в научный дивизион "Росатома") по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО " Наука и инновации " ( Москва ) должны подготовить техническое задание на разработку радиофармацевтического препарата адресного действия на основе бактериофага MS2 против широкого спектра опухолей.

Бактериофаг MS2 — вирус, поражающий клетки бактерии кишечной палочки и безвредный для человека. Привлекательность этого бактериофага для биомедицины в том, что он представляет собой напоминающий футбольный мяч "контейнер" нанометровых размеров, в который можно поместить лекарственную молекулу или радиоактивный изотоп и использовать для адресной доставки к раковым клеткам.

Среди радиоизотопов наиболее сильный терапевтический эффект оказывают так называемые альфа-излучающие радионуклиды, например радий-223. Для надежной фиксации этого терапевтического альфа-изотопа в последнее время изучается возможность включения его в наночастицы определенного размера, в том числе бактериофаги.

В данном проекте сотрудниками "Радиевого института" предлагается изучить возможность "упаковки" терапевтических изотопов (не только радия-223, но и лютеция-177, актиния-225 и технеция-99m) в бактериофаги MS2, к которым присоединены специальные молекулы, распознающие раковые клетки и особенно питающие их кровеносные сосуды.