В "Росатоме" предложили использовать вирусы для "ядерного" лечения рака

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли придумали использовать бактериофаги — вирусы, поражающие бактерии, для доставки радиоактивных изотопов к опухолевым клеткам с целью лечения разных типов рака, ученым предстоит проработать возможность создания соответствующего радиофармацевтического лекарственного препарата, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно этим материалам, специалисты "Радиевого института имени Хлопина" (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" (Москва) должны подготовить техническое задание на разработку радиофармацевтического препарата адресного действия на основе бактериофага MS2 против широкого спектра опухолей.
Бактериофаг MS2 — вирус, поражающий клетки бактерии кишечной палочки и безвредный для человека. Привлекательность этого бактериофага для биомедицины в том, что он представляет собой напоминающий футбольный мяч "контейнер" нанометровых размеров, в который можно поместить лекарственную молекулу или радиоактивный изотоп и использовать для адресной доставки к раковым клеткам.
Среди радиоизотопов наиболее сильный терапевтический эффект оказывают так называемые альфа-излучающие радионуклиды, например радий-223. Для надежной фиксации этого терапевтического альфа-изотопа в последнее время изучается возможность включения его в наночастицы определенного размера, в том числе бактериофаги.
В данном проекте сотрудниками "Радиевого института" предлагается изучить возможность "упаковки" терапевтических изотопов (не только радия-223, но и лютеция-177, актиния-225 и технеция-99m) в бактериофаги MS2, к которым присоединены специальные молекулы, распознающие раковые клетки и особенно питающие их кровеносные сосуды.
"Реализация проекта предусматривает создание передовой технологии доставки радиоактивных изотопов непосредственно к опухоли и ее окружению с целью минимизировать действие излучения на здоровые клетки и ткани пациента. Разработанный носитель может быть применен для инкапсулирования широкого спектра радиоактивных изотопов и терапии опухолей различной локализации, а также для диагностики и выявления метастазов", — отмечается в техническом задании на работу.