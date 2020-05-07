Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции

"Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав", - говорится в сообщении.