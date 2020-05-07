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Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции
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РИА Новости

Кабмин обсудит усовершенствование деятельности полиции

02:54 07.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании обсудит законопроект, усиливающий гарантии защиты прав и законных интересов граждан, а также совершенствующий деятельность полиции, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что рассмотрение вопроса перенесено с предыдущего заседания 30 апреля.
"Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность деятельности полиции при защите прав и законных интересов граждан и по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, противодействию иным правонарушениям.
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