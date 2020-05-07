Старшие должностные лица БРИКС обсудят в четверг ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Старшие должностные лица стран БРИКС проведут в четверг встречу в формате видеоконференции в связи со вспышкой коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Минздрав России 7 мая проведет встречу старших должностных лиц стран БРИКС в формате видеоконференцсвязи по вопросам здравоохранения... Встреча будет посвящена обсуждению совместных действий стран БРИКС в связи со вспышкой эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19",- говорится в сообщении.
В ходе обсуждения стороны смогут обменяться данными практического опыта в борьбе с COVID-19, а также выработать совместные шаги для достижения лучшего понимания путей передачи и ликвидации вспышки коронавируса, пояснили в пресс-службе.
По данным на 6 мая, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, в Бразилии зарегистрировано 115 953 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 7958 человек, в Индии – 49 400, скончались 1693, в Китае – 84 406, скончались 4643, в ЮАР – 7572, скончались 148.
В России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за все время выявлено 165 929 случаев коронавируса, за весь период скончались 1537 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.