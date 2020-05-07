Старшие должностные лица БРИКС обсудят в четверг ситуацию с COVID-19

"Минздрав России 7 мая проведет встречу старших должностных лиц стран БРИКС в формате видеоконференцсвязи по вопросам здравоохранения... Встреча будет посвящена обсуждению совместных действий стран БРИКС в связи со вспышкой эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19",- говорится в сообщении.

В ходе обсуждения стороны смогут обменяться данными практического опыта в борьбе с COVID-19, а также выработать совместные шаги для достижения лучшего понимания путей передачи и ликвидации вспышки коронавируса, пояснили в пресс-службе.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за все время выявлено 165 929 случаев коронавируса, за весь период скончались 1537 человек.