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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T02:17
https://ria.ru/20200507/1571061429.html
Старшие должностные лица БРИКС обсудят в четверг ситуацию с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568240483_134:417:3031:2047_1036x0_80_0_0_e354579018c240c02d216f6aff7db23e.jpg
РИА Новости

Старшие должностные лица БРИКС обсудят в четверг ситуацию с COVID-19

02:17 07.05.2020
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Старшие должностные лица стран БРИКС проведут в четверг встречу в формате видеоконференции в связи со вспышкой коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Минздрав России 7 мая проведет встречу старших должностных лиц стран БРИКС в формате видеоконференцсвязи по вопросам здравоохранения... Встреча будет посвящена обсуждению совместных действий стран БРИКС в связи со вспышкой эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19",- говорится в сообщении.
В заседании примут участие представители Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, уточнили в пресс-службе.
В ходе обсуждения стороны смогут обменяться данными практического опыта в борьбе с COVID-19, а также выработать совместные шаги для достижения лучшего понимания путей передачи и ликвидации вспышки коронавируса, пояснили в пресс-службе.
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По данным на 6 мая, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, в Бразилии зарегистрировано 115 953 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 7958 человек, в Индии – 49 400, скончались 1693, в Китае – 84 406, скончались 4643, в ЮАР – 7572, скончались 148.
В России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за все время выявлено 165 929 случаев коронавируса, за весь период скончались 1537 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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