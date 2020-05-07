Американец требовал в суде $1,3 миллиона у Босова за увольнение

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Гражданин Гражданин США Фрэнсис Рачиоппи в апреле подал в суд на российского миллиардера Дмитрия Босова , требуя выплатить ему как минимум 1,38 миллиона долларов за увольнение, однако партнер Босова утверждает, что увольнения не было, следует из текстов иска и показаний в базе судебных документов США.

Бизнесмен Босов был найден в среду мертвым в подмосковном Одинцово , рядом с ним был обнаружен пистолет.

Ответчиками по иску значатся также принадлежащая Босову российская Alltech Group, американская компания Genius Fund Group, где и работал истец, а также ряд связанных с ней компаний в США. Кроме того, там значится Игорь Шиндер, "давний друг и советник Босова", проживающий в штате Нью-Джерси

Обнаружил неэффективность

"Этот иск основан на грязной истории неэффективного корпоративного управления, ухищрений и обмана, включающей набор фиктивных компаний, которые описывают себя как часть Genius Fund Group и корорые все находились и находятся под контролем обвиняемых Дмитрия Борисовича Босов и Гари И. Шиндера, также известного как Игорь Шиндер", - говорится в документе.

Отмечается, что после легализации в Калифорнии марихуаны Босов инвестировал в компанию Genius Fund Group, которая финансировала проекты в этой области, 160 миллионов долларов через подконтрольные ему Alltech Group и Defendant Goldhawk Investments Ltd. По мнению обвинения, Босов лично контролировал и финансировал ежедневную деятельность этой группы.

Рачиоппи был нанят в апреле 2019 года главой службы безопасности, однако уже в октябре стал исполнительным директором компании.

"Как исполнительный директор истец обнаружил упомянутое неэффективное управление и обратил на это внимание руководителей и директоров Genius Fund Group, в том числе самого Босова. Озабоченности истца в основном игнорировались", - говорится в документе.

Там утверждается, что компания "почти или совсем не приносила доход" и Босов попросил Рачиоппи подготовить план реструктуризации, поставив над ним Шиндера, который "за несколько недель доподлизывался до того, что стал президентом и председателем совета директоров" компании. С этого момента он начал игнорировать любое мнение Рачиоппи, говорится в иске.

В игноре

"Например, обвиняемый Босов настаивал на том, чтобы сотрудник Genius Fund Group передал ему образец коммерческого продукта марихуаны в Италию. Истец был категорически против любой перевозки, так как международная перевозка… была серьезным уголовным преступлением как в Италии, так и в Соединенных Штатах. Несмотря на это, истец позже узнал, что другой менеджер Genius Fund Group организовал запрошенную перевозку за его спиной", - говорится в документе.

Кроме того, в иске говорится о необоснованных раздутых тратах менеджеров, которые списывались на компанию: дорогие автомобили и рестораны, расходы на поездки.

"Например, один из менеджеров компании настоял на закупке столов, компьютеров и мониторов для более чем 50 потенциальных сотрудников, которые еще на были наняты и которых не планировалось нанимать в ближайшее время… Компания приобрела много объектов коммерческой недвижимости по очень раздутой цене, но не сделала ничего, чтобы отремонтировать их и превратить в пригодные для использования и прибыльные площади", - сказано в обвинении.

Из-за этого осенью 2019 года компания даже не смогла бы выплатить зарплаты, если бы не дополнительные вливания от Босова и его компаний, отмечается в обвинении.

Кроме того, на компанию записывались и личные траты Босова, такие как содержание его особняка в Беверли-Хиллз , покупка доски для серфинга, десятков диктофонов, робота Gita, утверждают обвинители.

Неожиданно уволили

"Истец 26 марта 2020 года поспорил с обвиняемым Шиндером и другими директорами о том, что его оставляют в стороне, и об ужасном положении дел компании. Тогда же истцу сказали (впервые), что совет директоров выпустил распоряжение… о прекращении контрактов со всеми сотрудниками и управленцами, включая истца, в тот же день (то есть 26 марта)", - сказано в иске.

Он и другие сотрудники были уволены под предлогом того, что компания не может продолжать деятельность в условиях пандемии коронавируса, хотя, отмечают обвинители, производство марихуаны было признано необходимой отраслью и ей разрешили работать.

В связи с тем, что договор был расторгнут досрочно, представители Рачиоппи требуют, чтобы обвиняемые выплатили ему невыплаченную за этот срок зарплату, бонусы и расходы на переезд из Нью-Йорка в Калифорнию в общей сложности на 1,38 миллиона долларов. Кроме того, истец имеет право на возмещение убытков и расходов на адвокатов, считают авторы иска.

Судебный процесс находится в самом начале, судья запрашивает документы у сторон.

Не увольняли, сам пропал

В показаниях Шиндера, представленных суду, говорится, что Рачиоппи не собирались увольнять, как он говорит, 26 марта, он должен был продолжить работу по реструктуризации, о чем ему и было сказано.

"Записи в компании свидетельствуют, что истец продолжал участвовать в управлении Genius Fund Group как минимум до 2 апреля 2020 года… По неизвестным компании причинам истец перестал выходить на связь с компанией 2 апреля", - говорится там.

Шиндер приложил к своим показаниям примеры корпоративной переписки с Рачиоппи, подтверждающие его работу в тот период.

"Истец в то время ни разу не дал знать, что он считает, что его уволят или уволили… Однако истец не пришел на два совещания, приглашения на которые принял, без предварительного уведомления или последующего объяснения", - свидетельствует Шиндер.

По его словам, в день, когда Рачиоппи перестал отвечать, с компанией связались его адвокаты.

"Компания не получала никакого уведомления об увольнении, письма или имейла от истца. Насколько я понимаю, истец покинул компанию добровольно", - утверждает Шиндер.

Исчез с горизонта

РИА Новости пока не удалось получить комментарий самого Рачиоппи. Его личный сайт закрыт на пароль, хотя в кэше поисковика Google хранится его копия от 31 марта 2020 года. На ней есть ссылки на его профиль в Facebook, который оказался удален. Последние сообщения в его Twitter датированы 2017 годом, Instagram закрыт для публичного доступа, там всего 70 публикаций, но 168 подписчиков. В самом низу сайта есть ссылка на сайт консалтинговой компании Invictus Corps, который не работает.

Однако буквально 5 мая в его почти пустом аккаунте на Youtube было опубликовано видео парада в День ветеранов 2019 года, где он выступал одним из комментаторов.

Его профиль на сайте LinkedIn обновлен. Там говорится, что он параллельно с 2016 года является основателем некой образовательной программы в сфере безопасности. Ссылка на профиль программы в сети ведет на несуществующий сайт.

Там указано, что до прихода в частный сектор он почти семь лет отдал военной службе. Во время службы офицером сил специального назначения на базе "Форт Брэгг" в Северной Каролине в 2008-2009 годах он изучал русский язык.

До прихода в Genius Fund Group он работал директором глобальной безопасности компании Snap Inc. (владеет сервисом Snapchat). Рачиоппи был уволен оттуда со скандалом, когда выяснилось, что у него была связь с женщиной, которую он привлек как подрядчика для работы на компанию.