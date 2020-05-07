Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T01:46
https://ria.ru/20200507/1571061039.html
Американец требовал в суде $1,3 миллиона у Босова за увольнение
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049592_0:225:3234:2044_1036x0_80_0_0_9b231a8d064fe5ddbee32f04c5b2f81f.jpg
РИА Новости

Американец требовал в суде $1,3 миллиона у Босова за увольнение

01:46 07.05.2020
16931
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Босов
Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Босов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Гражданин США Фрэнсис Рачиоппи в апреле подал в суд на российского миллиардера Дмитрия Босова, требуя выплатить ему как минимум 1,38 миллиона долларов за увольнение, однако партнер Босова утверждает, что увольнения не было, следует из текстов иска и показаний в базе судебных документов США.
Бизнесмен Босов был найден в среду мертвым в подмосковном Одинцово, рядом с ним был обнаружен пистолет.
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Вчера, 00:34
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти
Ответчиками по иску значатся также принадлежащая Босову российская Alltech Group, американская компания Genius Fund Group, где и работал истец, а также ряд связанных с ней компаний в США. Кроме того, там значится Игорь Шиндер, "давний друг и советник Босова", проживающий в штате Нью-Джерси.

Обнаружил неэффективность

"Этот иск основан на грязной истории неэффективного корпоративного управления, ухищрений и обмана, включающей набор фиктивных компаний, которые описывают себя как часть Genius Fund Group и корорые все находились и находятся под контролем обвиняемых Дмитрия Борисовича Босов и Гари И. Шиндера, также известного как Игорь Шиндер", - говорится в документе.
Отмечается, что после легализации в Калифорнии марихуаны Босов инвестировал в компанию Genius Fund Group, которая финансировала проекты в этой области, 160 миллионов долларов через подконтрольные ему Alltech Group и Defendant Goldhawk Investments Ltd. По мнению обвинения, Босов лично контролировал и финансировал ежедневную деятельность этой группы.
Рачиоппи был нанят в апреле 2019 года главой службы безопасности, однако уже в октябре стал исполнительным директором компании.
"Как исполнительный директор истец обнаружил упомянутое неэффективное управление и обратил на это внимание руководителей и директоров Genius Fund Group, в том числе самого Босова. Озабоченности истца в основном игнорировались", - говорится в документе.
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Вчера, 00:23
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
Там утверждается, что компания "почти или совсем не приносила доход" и Босов попросил Рачиоппи подготовить план реструктуризации, поставив над ним Шиндера, который "за несколько недель доподлизывался до того, что стал президентом и председателем совета директоров" компании. С этого момента он начал игнорировать любое мнение Рачиоппи, говорится в иске.

В игноре

"Например, обвиняемый Босов настаивал на том, чтобы сотрудник Genius Fund Group передал ему образец коммерческого продукта марихуаны в Италию. Истец был категорически против любой перевозки, так как международная перевозка… была серьезным уголовным преступлением как в Италии, так и в Соединенных Штатах. Несмотря на это, истец позже узнал, что другой менеджер Genius Fund Group организовал запрошенную перевозку за его спиной", - говорится в документе.
Кроме того, в иске говорится о необоснованных раздутых тратах менеджеров, которые списывались на компанию: дорогие автомобили и рестораны, расходы на поездки.
"Например, один из менеджеров компании настоял на закупке столов, компьютеров и мониторов для более чем 50 потенциальных сотрудников, которые еще на были наняты и которых не планировалось нанимать в ближайшее время… Компания приобрела много объектов коммерческой недвижимости по очень раздутой цене, но не сделала ничего, чтобы отремонтировать их и превратить в пригодные для использования и прибыльные площади", - сказано в обвинении.
Из-за этого осенью 2019 года компания даже не смогла бы выплатить зарплаты, если бы не дополнительные вливания от Босова и его компаний, отмечается в обвинении.
Кроме того, на компанию записывались и личные траты Босова, такие как содержание его особняка в Беверли-Хиллз, покупка доски для серфинга, десятков диктофонов, робота Gita, утверждают обвинители.
Дмитрий Босов
6 мая, 20:42
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть миллиардера

Неожиданно уволили

"Истец 26 марта 2020 года поспорил с обвиняемым Шиндером и другими директорами о том, что его оставляют в стороне, и об ужасном положении дел компании. Тогда же истцу сказали (впервые), что совет директоров выпустил распоряжение… о прекращении контрактов со всеми сотрудниками и управленцами, включая истца, в тот же день (то есть 26 марта)", - сказано в иске.
Он и другие сотрудники были уволены под предлогом того, что компания не может продолжать деятельность в условиях пандемии коронавируса, хотя, отмечают обвинители, производство марихуаны было признано необходимой отраслью и ей разрешили работать.
В связи с тем, что договор был расторгнут досрочно, представители Рачиоппи требуют, чтобы обвиняемые выплатили ему невыплаченную за этот срок зарплату, бонусы и расходы на переезд из Нью-Йорка в Калифорнию в общей сложности на 1,38 миллиона долларов. Кроме того, истец имеет право на возмещение убытков и расходов на адвокатов, считают авторы иска.
Судебный процесс находится в самом начале, судья запрашивает документы у сторон.

Не увольняли, сам пропал

В показаниях Шиндера, представленных суду, говорится, что Рачиоппи не собирались увольнять, как он говорит, 26 марта, он должен был продолжить работу по реструктуризации, о чем ему и было сказано.
Дмитрий Босов
6 мая, 19:52
Стали известны детали смерти миллиардера Дмитрия Босова
"Записи в компании свидетельствуют, что истец продолжал участвовать в управлении Genius Fund Group как минимум до 2 апреля 2020 года… По неизвестным компании причинам истец перестал выходить на связь с компанией 2 апреля", - говорится там.
Шиндер приложил к своим показаниям примеры корпоративной переписки с Рачиоппи, подтверждающие его работу в тот период.
"Истец в то время ни разу не дал знать, что он считает, что его уволят или уволили… Однако истец не пришел на два совещания, приглашения на которые принял, без предварительного уведомления или последующего объяснения", - свидетельствует Шиндер.
По его словам, в день, когда Рачиоппи перестал отвечать, с компанией связались его адвокаты.
"Компания не получала никакого уведомления об увольнении, письма или имейла от истца. Насколько я понимаю, истец покинул компанию добровольно", - утверждает Шиндер.

Исчез с горизонта

РИА Новости пока не удалось получить комментарий самого Рачиоппи. Его личный сайт закрыт на пароль, хотя в кэше поисковика Google хранится его копия от 31 марта 2020 года. На ней есть ссылки на его профиль в Facebook, который оказался удален. Последние сообщения в его Twitter датированы 2017 годом, Instagram закрыт для публичного доступа, там всего 70 публикаций, но 168 подписчиков. В самом низу сайта есть ссылка на сайт консалтинговой компании Invictus Corps, который не работает.
Однако буквально 5 мая в его почти пустом аккаунте на Youtube было опубликовано видео парада в День ветеранов 2019 года, где он выступал одним из комментаторов.
Его профиль на сайте LinkedIn обновлен. Там говорится, что он параллельно с 2016 года является основателем некой образовательной программы в сфере безопасности. Ссылка на профиль программы в сети ведет на несуществующий сайт.
Там указано, что до прихода в частный сектор он почти семь лет отдал военной службе. Во время службы офицером сил специального назначения на базе "Форт Брэгг" в Северной Каролине в 2008-2009 годах он изучал русский язык.
До прихода в Genius Fund Group он работал директором глобальной безопасности компании Snap Inc. (владеет сервисом Snapchat). Рачиоппи был уволен оттуда со скандалом, когда выяснилось, что у него была связь с женщиной, которую он привлек как подрядчика для работы на компанию.
На сайте, посвященном лекторам США по разным темам, в профиле Рачиоппи говорится, что он берет 10-20 тысяч долларов за выступление.
Российский предприниматель Дмитрий Босов
6 мая, 19:38
Биография Дмитрия Босова
91222218
Дмитрий БосовКалифорнияСШАОдинцовоВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Минск
Эксперт прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Посольство России в Минске
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Биография Дмитрия Босова
Прицепы-рефрижераторы, используемые для хранения тел умерших от коронавируса людей, в Нью-Йорке
В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния