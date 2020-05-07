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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T01:46
https://ria.ru/20200507/1571060998.html
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917535_0:340:3037:2048_1036x0_80_0_0_4371130fe1eeb2060b7a12bcb8782b0f.jpg
РИА Новости

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

01:46 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗаместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.

"В России эти показатели (смертность от коронавирусной инфекции. — Прим. Ред.) очень хорошие", — подчеркнула она.

Вуйнович считает, что это стало возможным благодаря эпидемиологическим мерам, принятым в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"На самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо", — отметила представитель ВОЗ.

Ранее Вуйнович также отметила низкую смертность от COVID-19 в России. По ее словам, такие показатели обусловлены тем, что российское здравоохранение организовано системно, а инфицированные пациенты получают необходимое лечение.
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По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Спасибо врачам за самоотверженный труд! А также всем, кто им помогал и поддерживал и волонтерам и чиновникам и просто соблюдавшим режим самоизоляции гражданам. Это реальное достижение, а не киношное.
7 мая, 06:26
ppoint1229
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