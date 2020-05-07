В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.
"В России эти показатели (смертность от коронавирусной инфекции. — Прим. Ред.) очень хорошие", — подчеркнула она.
Вуйнович считает, что это стало возможным благодаря эпидемиологическим мерам, принятым в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"На самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо", — отметила представитель ВОЗ.
Ранее Вуйнович также отметила низкую смертность от COVID-19 в России. По ее словам, такие показатели обусловлены тем, что российское здравоохранение организовано системно, а инфицированные пациенты получают необходимое лечение.
По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.