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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T18:02
https://ria.ru/20200430/1570823203.html
В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235462_274:0:2198:1082_1036x0_80_0_0_2b9c12a0ca929e6d1a3fd2cbec584364.jpg
РИА Новости

В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

17:01 30.04.2020 (обновлено: 18:02 30.04.2020)
79951
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Низкий уровень смертности от коронавируса в России обусловлен тем, что здравоохранение организовано системно и пациенты с COVID-19 могут получать необходимое лечение, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
"Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть <...> возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем, что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже. Это Россия", — сказала Вуйнович во время видеоконференции с депутатами фракции "Единая Россия".
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Как подчеркнула Вуйнович, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции, то в первой половине мая прирост заболевших может пойти на спад.

Распространение коронавируса

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек: за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.
Наибольшее количество больных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане, Мурманской области и Краснодарском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕдиная РоссияОбщество
Популярные комментарии
Просто не успели до конца оптимизировать советскую систему здравоохранения, а то было бы нам обнуление.
30 апреля, 18:00
Серый Wolf
169110022
Откуда минусы то? Вообще-то полная правда. В Италии посмертно брали и берут анализ, и заносят как смерть от Ковид, если анализ положительный. Разумеется, никакого повторного анализа через 5 дней нету, нету часто вскрытия. Как у нас. В итоге- очень высокие показатели, когда по кучи другим болячкам и причинам, приписали к ковиду. У многих иммунодефицитные заболевания были. Для таких любой вирус\бактерия может быть смертельная.
30 апреля, 18:03
Василий Иванов
67031037
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