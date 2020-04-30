В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

Как подчеркнула Вуйнович, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции, то в первой половине мая прирост заболевших может пойти на спад.

Распространение коронавируса

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек: за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.