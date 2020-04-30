В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Низкий уровень смертности от коронавируса в России обусловлен тем, что здравоохранение организовано системно и пациенты с COVID-19 могут получать необходимое лечение, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
"Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть <...> возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем, что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже. Это Россия", — сказала Вуйнович во время видеоконференции с депутатами фракции "Единая Россия".
Как подчеркнула Вуйнович, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции, то в первой половине мая прирост заболевших может пойти на спад.
Распространение коронавируса
В настоящее время число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек: за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.
Наибольшее количество больных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане, Мурманской области и Краснодарском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.