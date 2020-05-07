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2020-05-07T00:50
https://ria.ru/20200507/1571060593.html
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
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РИА Новости

Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США

00:50 07.05.2020
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© AFP 2020 / Romeo GacadАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане
© AFP 2020 / Romeo Gacad
Американские военные в Афганистане . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
Как следует из опубликованного доклада военного ведомства, в Ираке и Сирии в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" погибли 22 человека и были ранены 13.
В Афганистане в результате наземных и воздушных ударов погибли 108 и были ранены 75 мирных жителей, а в Сомали – два и три, соответственно.
Как отмечает издание New York Times, приведенные данные гораздо ниже оценок, которые приводят правозащитные и гуманитарные организации, в частности Amnesty International и Airwars monitoring group. В Пентагоне это объясняют разной методикой подсчета.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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