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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T01:49
https://ria.ru/20200507/1571060537.html
Кабмин обсудит господдержку авиакомпаний в условиях пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4c37195df7da2d6167168c9871c0ad12.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит господдержку авиакомпаний в условиях пандемии

00:40 07.05.2020 (обновлено: 01:49 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит предоставление субсидий российским авиакомпаниям, направленных на частичную компенсацию их расходов на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.
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"Во исполнение поручения президента России Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий ... выделение Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 миллиарда рублей в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Проект также предусматривает утверждение правил предоставления субсидий.
Как отмечает кабмин, принятие проекта постановления и предоставление субсидий обеспечат продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров авиационного персонала.
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Авиаперевозчики получат компенсации за вывоз россиян из-за рубежа
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Правительство РФВладимир ПутинЭкономика
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