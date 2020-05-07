Кабмин обсудит господдержку авиакомпаний в условиях пандемии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит предоставление субсидий российским авиакомпаниям, направленных на частичную компенсацию их расходов на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Как отмечает кабмин, принятие проекта постановления и предоставление субсидий обеспечат продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров авиационного персонала.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.