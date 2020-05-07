Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

Ранее Каракас заявил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, цель операции заключалась в его уничтожении.
Глава Боливарианской Республики заявил, что среди задержанных участников вооруженного нападения оказались двое американских граждан, которых Мадуро назвал сотрудниками личной охраны Трампа. Один из них признался, что, согласно полученной инструкции, венесуэльского президента должны были увезти в США.
"Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких, как ты", — говорится в ответном сообщении компании Silvercorp USA.
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало аналогичную публикацию Silvercorp USA в Facebook, и отметило, что видит "явную угрозу журналисту RT". Дипломаты также раскритиковали власти США и правозащитников за игнорирование этих сообщений.
Бывшие американские спецназовцы угрожали убить нашу журналистку.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 6, 2020
Эрика Ортега, корреспондент RT в Венесуэле, написала в твиттере о вторжении в страну наемников из США и их попытке переворота.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег, венесуэльские власти отвергли обвинения. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со стороны "режима Мадуро".