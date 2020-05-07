Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Корреспонденту RT в Корреспонденту RT в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в твиттере о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну, сообщает телеканал

Ранее Каракас заявил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро , цель операции заключалась в его уничтожении.

Глава Боливарианской Республики заявил, что среди задержанных участников вооруженного нападения оказались двое американских граждан, которых Мадуро назвал сотрудниками личной охраны Трампа. Один из них признался, что, согласно полученной инструкции, венесуэльского президента должны были увезти в США.

СМИ сообщали , что с инцидентом связан бывший "зеленый берет" из Соединенных Штатов Джордан Гудро, который основал частную охранную компанию Silvercorp USA. О нем и других участниках операции в твиттере написала корреспондент RT Ортега.

"Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких, как ты", — говорится в ответном сообщении компании Silvercorp USA.

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало аналогичную публикацию Silvercorp USA в Facebook, и отметило, что видит "явную угрозу журналисту RT". Дипломаты также раскритиковали власти США и правозащитников за игнорирование этих сообщений.

Бывшие американские спецназовцы угрожали убить нашу журналистку.



Эрика Ортега, корреспондент RT в Венесуэле, написала в твиттере о вторжении в страну наемников из США и их попытке переворота. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 6, 2020