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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-07T09:03
https://ria.ru/20200507/1571060173.html
Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942820_70:347:2482:1704_1036x0_80_0_0_43e6763c207c8b5dc988ecc8ba1acf17.jpg
РИА Новости

Корреспонденту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

00:19 07.05.2020 (обновлено: 09:03 07.05.2020)
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© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Корреспонденту RT в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в твиттере о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну, сообщает телеканал.
Ранее Каракас заявил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, цель операции заключалась в его уничтожении.
Глава Боливарианской Республики заявил, что среди задержанных участников вооруженного нападения оказались двое американских граждан, которых Мадуро назвал сотрудниками личной охраны Трампа. Один из них признался, что, согласно полученной инструкции, венесуэльского президента должны были увезти в США.
СМИ сообщали, что с инцидентом связан бывший "зеленый берет" из Соединенных Штатов Джордан Гудро, который основал частную охранную компанию Silvercorp USA. О нем и других участниках операции в твиттере написала корреспондент RT Ортега.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
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"Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких, как ты", — говорится в ответном сообщении компании Silvercorp USA.
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало аналогичную публикацию Silvercorp USA в Facebook, и отметило, что видит "явную угрозу журналисту RT". Дипломаты также раскритиковали власти США и правозащитников за игнорирование этих сообщений.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег, венесуэльские власти отвергли обвинения. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со стороны "режима Мадуро".
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЭрика ОртегаТелеканал RTМедиавойныНиколас МадуроВенесуэлаСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Ну вот и ещё подтверждение для неверующих в причастность США. Мол не может быть такой клоунады от Американцев. Может, они всё больше деградируют, так что всё больше "повторений в виде фарса".
7 мая, 00:35
Александр Невский
9520017
Венесуэла самая богатая нефтью страна. Американцы не успокоятся пока не захватят ее.
7 мая, 07:41
berkus
1800301
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