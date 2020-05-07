Оператор рассказал о поведении Меган Маркл на съемочной площадке

"Помню, как однажды она приехала на съемочную площадку: натянула на лицо кепку и, опустив голову, прошла в гримерку. Так еще делают известные личности, когда не хотят, чтобы их фотографировали папарацци. Меня не впечатлило такое поведение, так как она строила из себя звезду мирового уровня, хотя не дотягивала до актеров "третьего сорта". Все это напоминало какую-то карикатуру, если честно. Как правило, настоящие звезды Голливуда никогда так не делают (только если у них не супер плохой день). Они приветливые и общительные с членами команды", — рассказал он.