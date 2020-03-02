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2020-03-02T21:53+0300
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Стало известно, кого хочет сыграть Меган Маркл, когда вернется в кино
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РИА Новости

Стало известно, кого хочет сыграть Меган Маркл, когда вернется в кино

21:53 02.03.2020
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© AFP 2020 / Toby MelvilleПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP 2020 / Toby Melville
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что герцогиня Сассекская Меган Маркл попросила своего агента Ника Коллинса найти ей роль в супергеройском блокбастере Marvel, сообщает Mirror.
Источник рассказал изданию — супруга принца Гарри уверена, что участие в таком крупном проекте поможет ей возродить актерскую карьеру.
По информации Mirror, Коллинс уже подыскивает для Маркл роль персонажа из Marvel Comics.

"Ее агент рассказал, что герцогиня открыта для предложений продюсеров. Она планирует несколько встреч в Голливуде", — прокомментировал инсайдер.

В январе стало известно, что Меган Маркл заключила контракт с Disney. Недавно она озвучила нескольких персонажей в анимационных фильмах студии. Заработанные герцогиней в этих проектах средства пойдут в благотворительный фонд Elephants Without Borders ("Слоны без границ"). Организация защищает животных от браконьеров.
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