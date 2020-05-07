Названы самые востребованные в апреле авиамаршруты

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные в апреле авиамаршруты, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании проанализировали все приобретенные пользователями билеты с вылетом в апреле и убедились, что пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в сферу туризма.

Курортные города покинули рейтинг популярных направлений. При этом по сравнению с мартом в два раза увеличился спрос на авиабилеты в Минеральные Воды. В Махачкалу, Новосибирск и Ростов-на-Дону — на 66 процентов. Также городом, который теперь посещают на 55 процентов чаще, стала Элиста. Москва и Санкт-Петербург, как и раньше, возглавляют список самых востребованных.

Вероятно, большинство полетов в апреле 2020 были связаны с рабочими поездками или с делами, которые невозможно перенести на более поздний период.