Названы самые востребованные в апреле авиамаршруты

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные в апреле авиамаршруты, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали все приобретенные пользователями билеты с вылетом в апреле и убедились, что пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в сферу туризма.
Курортные города покинули рейтинг популярных направлений. При этом по сравнению с мартом в два раза увеличился спрос на авиабилеты в Минеральные Воды. В Махачкалу, Новосибирск и Ростов-на-Дону — на 66 процентов. Также городом, который теперь посещают на 55 процентов чаще, стала Элиста. Москва и Санкт-Петербург, как и раньше, возглавляют список самых востребованных.
Вероятно, большинство полетов в апреле 2020 были связаны с рабочими поездками или с делами, которые невозможно перенести на более поздний период.
Кроме того, большинство пользователей (92 процента) стремятся покупать билеты ближе к дате поездки. В частности, на восемь процентов выросло число пассажиров, приобретающих билеты не ранее, чем за неделю до путешествия.