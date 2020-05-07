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Туризм
2020-05-07T10:52
https://ria.ru/20200507/1571028525.html
Названы самые востребованные в апреле авиамаршруты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752247_0:147:3193:1943_1036x0_80_0_0_fde344cfcef23492f84c3dcba940eac0.jpg
РИА Новости

Названы самые востребованные в апреле авиамаршруты

10:52 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
Сотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные в апреле авиамаршруты, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали все приобретенные пользователями билеты с вылетом в апреле и убедились, что пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в сферу туризма.
Курортные города покинули рейтинг популярных направлений. При этом по сравнению с мартом в два раза увеличился спрос на авиабилеты в Минеральные Воды. В Махачкалу, Новосибирск и Ростов-на-Дону — на 66 процентов. Также городом, который теперь посещают на 55 процентов чаще, стала Элиста. Москва и Санкт-Петербург, как и раньше, возглавляют список самых востребованных.
Вероятно, большинство полетов в апреле 2020 были связаны с рабочими поездками или с делами, которые невозможно перенести на более поздний период.
Кроме того, большинство пользователей (92 процента) стремятся покупать билеты ближе к дате поездки. В частности, на восемь процентов выросло число пассажиров, приобретающих билеты не ранее, чем за неделю до путешествия.
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