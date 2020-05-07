В переводе с тибетского языка его название означает "Праздник тысячи подношений". Священный месяц Сага Дава, четвертый месяц тибетского лунного календаря, также называют "месяцем стотысячекратного приумножения".

Считается, что в день Весак в разные годы произошло три величайших события : рождение (Джаянти) Будды Шакьямуни, достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) в 80 лет.

Идея о международном признании дня Весак была впервые принята на Международной буддийской конференции, проходившей в Коломбо, в ноябре 1998 года.

13 декабря 1999 года на 54-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке была принята резолюция ООН о "международном признании дня Весак". Она была поддержана многими азиатскими буддийскими странами, а также другими странами, включая Россию и США.

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 февраля 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм – одна из старейших религий в мире – внес на протяжении двух с половиной тысячелетий и продолжает вносить в настоящее время в духовное развитие человечества.

Буддийские храмы украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками – они символизируют просветление, пришедшее в мир с учением Будды. На территории храмов вокруг священных деревьев и ступ расставляются масляные лампадки. Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников.

В канун праздника верующие посылают своим друзьям и родственникам поздравительные открытки, на которых, как правило, изображаются памятные события из жизни Будды.

В день праздника буддисты и миряне собираются в храмах и пребывают там до рассвета, совершая церемонии – поднимают буддийский флаг и поют гимны во славу трех святых драгоценностей: Будды, Дхармы (его учения) и Сангхи (его учеников). Приносятся цветы, зажигаются свечи и ароматические палочки. Характерным обрядом праздника является омовение статуй Будды подслащенной водой или чаем.

В некоторых странах существует обычай поливать дерево Бодхи в местном монастыре или храме.

В период празднования запрещается сельскохозяйственная и другая деятельность, способная причинить вред любым живым существам. После окончания праздничного молебна миряне устраивают обильное угощение членам монашеской общины и преподносят им подарки, чем свидетельствуют о своей верности наставлению Будды чтить монашескую общину (Сангху) как одну из трех драгоценностей.

Многие дают обет пребывать в молчании в течение семи дней, что символизирует важность воздержания в буддийской практике и одновременно поминовение Будды.

Во время хурала ламы читают священные сутры из Ганжура (священная книга буддизма) – "Поклонение и подношение Будде", "Пришествие Будды с небес Рая Тушита". Основной день хурала Дончод отмечается как Всемирный день Мира и Медитации во всех буддийских странах.

В дни священного буддийского месяца рекомендуется воздерживаться от употребления мяса и алкоголя. В том случае, если не удается соблюдать вегетарианство на протяжении всего месяца, буддисты, как правило, отказываются от мяса в первые 15 дней месяца.

У буддистов стран Восточной и Юго-Восточной Азии в этот праздник широко распространена традиция подношения лампад в бумажных фонариках. У монгольских народов такой обряд ранее не практиковался. В 2008 году молебен подношения лампад был впервые проведен в Монголии: на крупнейшем стадионе Улан-Батора собрались свыше десяти тысяч верующих, в небо было запущено 3,5 тысячи лампад.

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде стран действуют ограничения на проведение массовых церемоний.