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День Весак
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РИА Новости

День Весак

03:59 07.05.2020
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© AP Photo / Slamet RiyadiБуддийские монахи молятся во время празднования Дня Весак
Буддийские монахи молятся во время празднования Дня Весак
© AP Photo / Slamet Riyadi
Один из главных буддийских праздников Весак (тиб., монг. – Сага Дава, Дончод хурал) ежегодно отмечается всеми буддистами мира в пятнадцатый день четвертого месяца лунного календаря, который выпадает на конец мая – начало июня григорианского календаря.
В переводе с тибетского языка его название означает "Праздник тысячи подношений". Священный месяц Сага Дава, четвертый месяц тибетского лунного календаря, также называют "месяцем стотысячекратного приумножения".
Считается, что в день Весак в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды Шакьямуни, достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) в 80 лет.
Идея о международном признании дня Весак была впервые принята на Международной буддийской конференции, проходившей в Коломбо, в ноябре 1998 года.
13 декабря 1999 года на 54-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке была принята резолюция ООН о "международном признании дня Весак". Она была поддержана многими азиатскими буддийскими странами, а также другими странами, включая Россию и США.
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 февраля 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм – одна из старейших религий в мире – внес на протяжении двух с половиной тысячелетий и продолжает вносить в настоящее время в духовное развитие человечества.
В 2020 году праздник начинается 7 мая, длится он неделю.
Буддийские храмы украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками – они символизируют просветление, пришедшее в мир с учением Будды. На территории храмов вокруг священных деревьев и ступ расставляются масляные лампадки. Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников.
В канун праздника верующие посылают своим друзьям и родственникам поздравительные открытки, на которых, как правило, изображаются памятные события из жизни Будды.
В день праздника буддисты и миряне собираются в храмах и пребывают там до рассвета, совершая церемонии – поднимают буддийский флаг и поют гимны во славу трех святых драгоценностей: Будды, Дхармы (его учения) и Сангхи (его учеников). Приносятся цветы, зажигаются свечи и ароматические палочки. Характерным обрядом праздника является омовение статуй Будды подслащенной водой или чаем.
В некоторых странах существует обычай поливать дерево Бодхи в местном монастыре или храме.
В период празднования запрещается сельскохозяйственная и другая деятельность, способная причинить вред любым живым существам. После окончания праздничного молебна миряне устраивают обильное угощение членам монашеской общины и преподносят им подарки, чем свидетельствуют о своей верности наставлению Будды чтить монашескую общину (Сангху) как одну из трех драгоценностей.
Многие дают обет пребывать в молчании в течение семи дней, что символизирует важность воздержания в буддийской практике и одновременно поминовение Будды.
Во время хурала ламы читают священные сутры из Ганжура (священная книга буддизма) – "Поклонение и подношение Будде", "Пришествие Будды с небес Рая Тушита". Основной день хурала Дончод отмечается как Всемирный день Мира и Медитации во всех буддийских странах.
В дни священного буддийского месяца рекомендуется воздерживаться от употребления мяса и алкоголя. В том случае, если не удается соблюдать вегетарианство на протяжении всего месяца, буддисты, как правило, отказываются от мяса в первые 15 дней месяца.
У буддистов стран Восточной и Юго-Восточной Азии в этот праздник широко распространена традиция подношения лампад в бумажных фонариках. У монгольских народов такой обряд ранее не практиковался. В 2008 году молебен подношения лампад был впервые проведен в Монголии: на крупнейшем стадионе Улан-Батора собрались свыше десяти тысяч верующих, в небо было запущено 3,5 тысячи лампад.
В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде стран действуют ограничения на проведение массовых церемоний.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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