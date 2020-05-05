В Таиланде запретили публичные церемонии в храмах в день праздника Весак

"В этом году Буддийский совет запретил проведение в день празднования Весака, 6 мая, публичных церемоний в храмах Таиланда и тайских буддийских храмах за рубежом, в том числе шествий со свечами", - сообщил он.

"Это сделано в целях не допустить распространение коронавирусной инфекции на массовых религиозных мероприятиях. Совет рекомендовал верующим провести шествия со свечами в своих домах. В храмах церемонии также пройдут, но участвовать в них будут только монахи, прихожан на них не пригласят", - пояснил Висануйотхин.

Весак или Висаха Буча – день рождения, просветления и ухода в нирвану первого Будды, принца Гаутамы, основателя буддизма. В буддизме школы Тхеравада, который исповедуется в Таиланде, считается, что все три эти события произошли в одну и ту же дату в разные годы. Весак является одним из главных религиозных праздников года в Таиланде, где большинство населения исповедует буддизм.