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2020-05-05T08:57
https://ria.ru/20200505/1570974943.html
В Таиланде запретили публичные церемонии в храмах в день праздника Весак
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РИА Новости

В Таиланде запретили публичные церемонии в храмах в день праздника Весак

08:57 05.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБуддийский храм
Буддийский храм
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Буддийский храм. Архивное фото
БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Буддийский совет Таиланда запретил проведение в буддийских храмах страны и тайских буддийских храмах за рубежом публичные и массовые церемонии в честь религиозного праздника Весак в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил во вторник на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"В этом году Буддийский совет запретил проведение в день празднования Весака, 6 мая, публичных церемоний в храмах Таиланда и тайских буддийских храмах за рубежом, в том числе шествий со свечами", - сообщил он.
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"Это сделано в целях не допустить распространение коронавирусной инфекции на массовых религиозных мероприятиях. Совет рекомендовал верующим провести шествия со свечами в своих домах. В храмах церемонии также пройдут, но участвовать в них будут только монахи, прихожан на них не пригласят", - пояснил Висануйотхин.
Весак или Висаха Буча – день рождения, просветления и ухода в нирвану первого Будды, принца Гаутамы, основателя буддизма. В буддизме школы Тхеравада, который исповедуется в Таиланде, считается, что все три эти события произошли в одну и ту же дату в разные годы. Весак является одним из главных религиозных праздников года в Таиланде, где большинство населения исповедует буддизм.
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