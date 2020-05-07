Папы страны узнают, как стать суперотцами и приготовить крутой завтрак

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Семьи со всей России уже присылают заявки на первый онлайн-фестиваль, посвященный отцам. Здесь каждый папа может показать свой талант в кулинарии, умении делать прически ребенку, спорте или игре на музыкальных инструментах. А если муж и отец слишком скромен, чтобы рассказать о себе, сделать ему сюрприз могут дети и жены.

"Папин день" — это онлайн-проект, созданный для многодетных отцов, роль которых в воспитании детей разнообразна и неоспорима. Участие в конкурсах — это возможность развлечься в самоизоляции, проявить творческие способности всех членов семьи

и подать пример нравственности и героизма и своему ребенку, и тем, кто только готовится или недавно стал папой.

"Всероссийский фестиваль "Папин день" поддержали уже в 50 регионах России, поступило уже более трех тысяч заявок", — сообщили в пресс-службе Объединения многодетных семей города Москвы.

На фестивале "Папин день — 2020" будет приготовлен самый длинный бутерброд, его длина составит не менее 25 метров.

"Первые 100 человек, зарегистрированных и подтвердивших свое участие, 20 июня попадут на мастер-класс от выдающегося шеф-повара, с которым приготовят самый "длинный" завтрак. Рекорд будет зарегистрирован. В конце мероприятия состоится вкуснейший завтрак, на котором все смогут насладиться своим кулинарным творением", — поделились подробностями организаторы. Всю информацию можно найти на сайте фестиваля.

Для мам и детей здесь есть специальная номинация — это возможность написать сказку о муже или папе. В финале фестиваля зачитают отрывки из самых смешных, трогательных и забавных произведений о папах, а также объявят лауреатов по каждой категории фото- и видеобатла "Суперпапа".

Семьи-победители получат ценные призы и, возможно, найдут друзей на другом конце страны.

Рэп, бутерброды и мода как способ укрепления семейных ценностей

Казалось бы, многодетная семья и отцовство в ней — череда забот и трат, огромная ответственность главы семьи за благополучие младших ее членов и жены. И все же в первую очередь быть папой троих или даже семерых детей — огромное счастье и постоянные открытия, радость успехам и переживания за становление растущих личностей.

"Папин день" появился для того, чтобы обогатить жизнь многодетных родителей, внести разнообразие в рутинную самоизоляцию, а главное — укрепить связи между поколениями, создать комфортное и дружное пространство для детей, их пап и мам.

Если тоже хочется принять участие, достаточно выбрать один из конкурсов на звание лучшего отца. Удивительных и достойных мужчин можно будет не только увидеть, но еще и послушать, как они поют.

© Фотографии предоставлены Объединением многодетных семей города Москвы Многодетные семьи, участники конкурса "От трех до бесконечности" © Фотографии предоставлены Объединением многодетных семей города Москвы Многодетные семьи, участники конкурса "От трех до бесконечности"

Например, чтобы выиграть домашнюю систему караоке и запись в профессиональной студии в любом городе России, нужно сделать клип — сниматься в нем может вся семья. Будет ли это игра на скрипке или ударной установке, оперное пение или рэп — абсолютно неважно, формат выбирают сами участники.

Также можно посоревноваться за звание самого модного папы. Для этого нужно поделиться видео практики по созданию причесок на голове своего ребенка. А чтобы попасть в номинацию "Умный папа", нужно подготовить лайфхаки о том, как быть крутым папой. Это могут быть советы по воспитанию, создание домашнего прибора или даже экспресс-уход для мужчин в условиях многозадачности. Согласитесь, представителям сильной половины человечества хорошо выглядеть не менее важно, чем девушкам! Среди номинаций также будут "Спортивный папа" и "Кулинарный папа".

"Папин день" уже стартовал: этапы конкурсов будут длиться до 10 июня, через пять дней определят триумфаторов, а увлекательный финал, в котором будут представлены лучшие работы участников, состоится 20 июня 2020 года.

Помимо экспертов по семейным отношениям, в жюри конкурса будет и звезда: многодетный отец и чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Устроители фестиваля считают, поддержка многодетных семей была бы очень сложна без признания заслуг отцов. Их сильный образ олицетворяет настоящую опору, авторитет и защиту семейных ценностей.

Проект "Многодетная Россия", в рамках которого состоится "Папин день", призван показать успешные многодетные семьи как пример для подражания соотечественникам, которые еще не научились извлекать из такого положения пользу и идеи для творчества.

Организаторы мероприятия — региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы" и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.