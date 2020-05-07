Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-07T17:30
https://ria.ru/20200507/1570968069.html
Папы страны узнают, как стать суперотцами и приготовить крутой завтрак
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570955810_0:0:1001:564_1036x0_80_0_0_79810518b702323ef782d3527476cb69.jpg
РИА Новости

Папы страны узнают, как стать суперотцами и приготовить крутой завтрак

08:00 07.05.2020 (обновлено: 17:30 07.05.2020)
1882
© Фотографии предоставлены Объединением многодетных семей города МосквыМногодетные семьи, участники конкурса "От трёх до бесконечности"
Многодетные семьи, участники конкурса От трёх до бесконечности
© Фотографии предоставлены Объединением многодетных семей города Москвы
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Семьи со всей России уже присылают заявки на первый онлайн-фестиваль, посвященный отцам. Здесь каждый папа может показать свой талант в кулинарии, умении делать прически ребенку, спорте или игре на музыкальных инструментах. А если муж и отец слишком скромен, чтобы рассказать о себе, сделать ему сюрприз могут дети и жены.
"Папин день" — это онлайн-проект, созданный для многодетных отцов, роль которых в воспитании детей разнообразна и неоспорима. Участие в конкурсах — это возможность развлечься в самоизоляции, проявить творческие способности всех членов семьи
и подать пример нравственности и героизма и своему ребенку, и тем, кто только готовится или недавно стал папой.

"Всероссийский фестиваль "Папин день" поддержали уже в 50 регионах России, поступило уже более трех тысяч заявок", — сообщили в пресс-службе Объединения многодетных семей города Москвы.

На фестивале "Папин день — 2020" будет приготовлен самый длинный бутерброд, его длина составит не менее 25 метров.
"Первые 100 человек, зарегистрированных и подтвердивших свое участие, 20 июня попадут на мастер-класс от выдающегося шеф-повара, с которым приготовят самый "длинный" завтрак. Рекорд будет зарегистрирован. В конце мероприятия состоится вкуснейший завтрак, на котором все смогут насладиться своим кулинарным творением", — поделились подробностями организаторы. Всю информацию можно найти на сайте фестиваля.
Для мам и детей здесь есть специальная номинация — это возможность написать сказку о муже или папе. В финале фестиваля зачитают отрывки из самых смешных, трогательных и забавных произведений о папах, а также объявят лауреатов по каждой категории фото- и видеобатла "Суперпапа".
Семьи-победители получат ценные призы и, возможно, найдут друзей на другом конце страны.

Рэп, бутерброды и мода как способ укрепления семейных ценностей

Казалось бы, многодетная семья и отцовство в ней — череда забот и трат, огромная ответственность главы семьи за благополучие младших ее членов и жены. И все же в первую очередь быть папой троих или даже семерых детей — огромное счастье и постоянные открытия, радость успехам и переживания за становление растущих личностей.
"Папин день" появился для того, чтобы обогатить жизнь многодетных родителей, внести разнообразие в рутинную самоизоляцию, а главное — укрепить связи между поколениями, создать комфортное и дружное пространство для детей, их пап и мам.
Если тоже хочется принять участие, достаточно выбрать один из конкурсов на звание лучшего отца. Удивительных и достойных мужчин можно будет не только увидеть, но еще и послушать, как они поют.
© Фотографии предоставлены Объединением многодетных семей города МосквыМногодетные семьи, участники конкурса "От трех до бесконечности"
Многодетные семьи, участники конкурса От трёх до бесконечности
© Фотографии предоставлены Объединением многодетных семей города Москвы
Многодетные семьи, участники конкурса "От трех до бесконечности"
Например, чтобы выиграть домашнюю систему караоке и запись в профессиональной студии в любом городе России, нужно сделать клип — сниматься в нем может вся семья. Будет ли это игра на скрипке или ударной установке, оперное пение или рэп — абсолютно неважно, формат выбирают сами участники.
Также можно посоревноваться за звание самого модного папы. Для этого нужно поделиться видео практики по созданию причесок на голове своего ребенка. А чтобы попасть в номинацию "Умный папа", нужно подготовить лайфхаки о том, как быть крутым папой. Это могут быть советы по воспитанию, создание домашнего прибора или даже экспресс-уход для мужчин в условиях многозадачности. Согласитесь, представителям сильной половины человечества хорошо выглядеть не менее важно, чем девушкам! Среди номинаций также будут "Спортивный папа" и "Кулинарный папа".
"Папин день" уже стартовал: этапы конкурсов будут длиться до 10 июня, через пять дней определят триумфаторов, а увлекательный финал, в котором будут представлены лучшие работы участников, состоится 20 июня 2020 года.
Замглавы ВРНС Константин Малофеев
17 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
Константин Малофеев: многодетность должна стать модной
Помимо экспертов по семейным отношениям, в жюри конкурса будет и звезда: многодетный отец и чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Устроители фестиваля считают, поддержка многодетных семей была бы очень сложна без признания заслуг отцов. Их сильный образ олицетворяет настоящую опору, авторитет и защиту семейных ценностей.
Проект "Многодетная Россия", в рамках которого состоится "Папин день", призван показать успешные многодетные семьи как пример для подражания соотечественникам, которые еще не научились извлекать из такого положения пользу и идеи для творчества.
Организаторы мероприятия — региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы" и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Всероссийский проект "Многодетная Россия" объединяет акции, в которых уже приняли участие более 40 000 детей из 75 регионов страны. Другие конкурсы в рамках проекта курируют звездные многодетные мамы, среди них – Екатерина Климова и Юлия Барановская.
22211019
Обсудить 7
Хорошие новостиХорошие новостиМногодетные семьиДети
Рекомендуем
Дети Светланы
Семье, живущей в двушке с одиннадцатью детьми, пообещали коттедж
Американские доллары
Бесплатный сыр: "вертолетные деньги" рискуют подорвать доллар
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить
Мужчина в деловом костюме
Самоизоляция в Армении: тайные визиты к любовнице
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Вечный огонь
В Петербурге Вечный огонь залили газировкой
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Когда Германия вернет утерянный 75 лет назад суверенитет?
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
В Приморье с любовью: как в регионе хотят развивать внутренний туризм
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь
"С чужим бланком". Почему в известный монастырь не пустили врачей
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Спортивный пистолет Аспид
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Добыча нефти в Техасе, США
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель
Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг
В России создают новый боевой модуль для перспективной бронетехники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния