Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-служба Первого канала подтвердила высылку его корреспондента из Белоруссии и лишение аккредитации всей съемочной группы, решение назвали безосновательным.
"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — рассказали в пресс-службе.
Ранее в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем недостоверную информацию.
Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в стране съемочной группы российского Первого канала: корреспондента Алексея Кручинина и его оператора. Оператором в группе Кручинина работает Сергей Панасюк. Эти журналисты были авторами сюжета Первого канала о коронавирусе в Белоруссии. При этом Глаз не пояснил, в чем заключались претензии к их репортажу.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что лишение аккредитации съемочной группы Первого канала для работы в Белоруссии не обязывает этих журналистов покинуть страну, — речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность в Белоруссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.