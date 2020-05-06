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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T00:34
https://ria.ru/20200506/1571059907.html
Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии
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РИА Новости

Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии

23:57 06.05.2020 (обновлено: 00:34 07.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-служба Первого канала подтвердила высылку его корреспондента из Белоруссии и лишение аккредитации всей съемочной группы, решение назвали безосновательным.
"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — рассказали в пресс-службе.
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6 мая, 14:17Распространение нового коронавируса
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Ранее в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем недостоверную информацию.
Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в стране съемочной группы российского Первого канала: корреспондента Алексея Кручинина и его оператора. Оператором в группе Кручинина работает Сергей Панасюк. Эти журналисты были авторами сюжета Первого канала о коронавирусе в Белоруссии. При этом Глаз не пояснил, в чем заключались претензии к их репортажу.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что лишение аккредитации съемочной группы Первого канала для работы в Белоруссии не обязывает этих журналистов покинуть страну, — речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность в Белоруссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияПервый канал (телеканал)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
батька вирусов не видит, вирус батьку не обидит. Он в союзе с ним давно. всё меж ними решено. На параде быть без маски, а помрёт кто - БЕЗ ОГЛАСКИ!
7 мая, 00:14
Von Stirliz
55901024
Раз батька сказал, что вирусы не летают, потому что их не видно, значит так и есть!) А все остальное, - дезинформация!
7 мая, 00:06
zzaa_stss
422002014
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