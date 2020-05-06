Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии

Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в стране съемочной группы российского Первого канала: корреспондента Алексея Кручинина и его оператора. Оператором в группе Кручинина работает Сергей Панасюк. Эти журналисты были авторами сюжета Первого канала о коронавирусе в Белоруссии. При этом Глаз не пояснил, в чем заключались претензии к их репортажу.